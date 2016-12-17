Фото: симфоническое трибьют-шоу METALLICA в Минске

симфо-трибьют METALLICA
60 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о необычном мероприятии тут.
60 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о необычном мероприятии тут.
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Теги: Garage Dayz, Metallica, обзоры концертов, трибьюты
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