Фото: симфоническое трибьют-шоу METALLICA в Минске

симфо-трибьют METALLICA

симфо-трибьют METALLICA

60 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)


(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о необычном мероприятии тут.

, рубрика(и): Фото

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Комментарии

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  1. Алексей 17.12.2016 в 12:24

    Классный концерт, хорошие фотки! :) а где самый конец, где весь народ к сцене сбежался?

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