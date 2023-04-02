Фото: OMNIUM GATHERUM и ELUVEITIE в Шарлотт

Фото: OMNIUM GATHERUM и ELUVEITIE в ШарлоттФото
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Автор: Anastasiya Количество просмотров: 260
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Комментарии
Merzbow:
у ELUVEITIE остался кроме вокалиста хоть кто-то из оригинального состава? Что-то люди там меняются поразительно часто.…
hellexsoihtu:
GastriT написал(а):
А чего вы гоношитесь и чего вы ожидали? Даже если бы он рассказывал о высаживании розовых хризантем,его удалили бы один хер.Потому что он-Варг В…
hellexsoihtu:
Анна написал(а):
Альбом прекрасен. Есть пару песен,которые я действительно часто слушаю. Как и много лет назад,я до сих пор удивляюсь, почему он одинок? Что ж та…
Кирилл Юрич:
Андрей:
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Тварь:
Шарон, припоминая те бабки, что зоззик спер у нее на наркоту, голограмму с фонограммой его вынесет на сцену.
и еще заставит эту голограмму ебаться со всеми участник…
Anastasiya:
DeKo написал(а):
Только у меня вопрос возник.Составы то супер слов нет,но насколько мне известно,что старина OZZY не знает когда выйдет на сцену из-за своего не оч.в…
Ad Noctum:
Что по-настоящему доставило удовольствие — так это стиль написания рецензии (назову её так). В многом ради такого контента я здесь и «пасусь» уже второй десяток лет. И…
DeKo:
Только у меня вопрос возник.Составы то супер слов нет,но насколько мне известно,что старина OZZY не знает когда выйдет на сцену из-за своего не оч.важного самочувстви…
коллапес:
с одной стороны — в духе старой школы, вот только нехватает обмазанных кровью голых девиц и бутафорского членовредительства. Без этого антуража кучка размалеванны…
afterglowstar:
Анна написал(а):
Альбом прекрасен. Есть пару песен,которые я действительно часто слушаю. Как и много лет назад,я до сих пор удивляюсь, почему он одинок? Что ж та…
Писюн с глазами:
Juris написал(а):
TNBM во всей красе (love it or hate it)
Or похуй …
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