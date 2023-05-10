Фото: фестиваль Carolina Chainsaw Massacre: POSSESSED, INCANTATION, GRUESOME, CLOAK, EXCITER и другие

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Фото: фестиваль Carolina Chainsaw Massacre: POSSESSED, INCANTATION, GRUESOME, CLOAK, EXCITER и другиеФото
Текстовый репортаж тут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 105
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Комментарии
Merzbow:
чего-то понять не могу, а где Kyle Severn? или он патлы снова отрастил?
Вроде он до сих пор числится в группе.…
Anti-Poser:
Кристина Ангелова:
самое страшное наказание для этого человека это придание его славы забвению.
недолго ему осталось кукарекать, обещаю.
…
Кристина Ангелова:
Дядюшка Пох написал(а):
Мне кажется всем похуй на очередные высказывания Нергала. Он лепит много хуйни. Сам себе бывает противоречит,сам себя наебывает и сам п…
Виктор:
Писюн c глазами написал(а):
Нет, везде надо показать свою неебическую «непримиримость» (а на деле ограниченность). Кто вас заставляет смотреть Евровидение?)
…
Виктор:
песня — такая же бездарная шляпа, как и любая песня на Евровидении…
ratfred:
Писюн c глазами написал(а):
Yhvv написал(а):
Боже, сколько душняка в коммах от людей, застрявших в волосато-трушно-кожаных рамках. Песня качающая и классная. Есть …
бибигон:
Писюн c глазами написал(а):
Yhvv написал(а):
Боже, сколько душняка в коммах от людей, застрявших в волосато-трушно-кожаных рамках. Песня качающая и классная. Есть …
Писюн c глазами:
Рад, что в Беларуси есть еще хоть какая-то сцена! Удачи ребятам! Песня хуйня!…
Писюн c глазами:
Yhvv написал(а):
Боже, сколько душняка в коммах от людей, застрявших в волосато-трушно-кожаных рамках. Песня качающая и классная. Есть неожиданное начало без муз…
Yhvv:
Боже, сколько душняка в коммах от людей, застрявших в волосато-трушно-кожаных рамках. Песня качающая и классная. Есть неожиданное начало без музыки, плотные гитары, …
Юрий:
— особенно если не слушать текст. (с)
Это касается 90% метал групп поющих на русском языке.…
Жутьбарс:
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