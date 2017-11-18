Фото: EXEGUTOR, BRADI CEREBRI ECTOMIA, ZOEBEAST, CARNAL DIAFRAGMA

EXEGUTOR, BRADI CEREBRI ECTOMIA, ZOEBEAST, CARNAL DIAFRAGMA
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(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Репортаж тут.
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Теги: Bradi Cerebri Ectomia, Carnal Diafragma, Exegutor, Zoebeast, обзоры концертов
Lustre Still Innocence
Cannibal Corpse Red Before Black
Cavalera Conspiracy Psychosis
Godflesh Post Self
Electric Wizard Wizard Bloody Wizard
Amberian Dawn Darkness Of Eternity
Converge The Dusk In Us
The Unguided And The Battle Royale
Annihilator For The Demented
Taake Kong Vinter
Witchery I Am Legion
Blaze Of Perdition Conscious Darkness
Elvenking Secrets Of The Magick Grimoire
Moonspell 1755
Pink Cream 69 Headstrong
Последние напряженные выходные осени - и последующее подобие концертной спячки на зимний период. Пятница была отдана на грайнд-растерзание в "ili". За организацию мероприятия взялся Сергей "Лаврик" (или "Сэр Гей" - как вежливо...
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