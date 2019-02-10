Фото: ENDOGENESIS, ASYMMETRY, IRREVERSIBLE MECHANISM

ENDOGENESIS, ASYMMETRY, IRREVERSIBLE MECHANISM
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(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Репортаж тут.
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Теги: Asymmetry, Endogenesis, Irreversible Mechanism, обзоры концертов
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Два года назад мы уже ходили на презентацию IRREVERSIBLE MECHANISM - то был , мелкий "ili" (помянем), все очень андеграундно, брутально и трезво. С тех пор "механизмы" сменили состав, звук, замахнулись на...
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