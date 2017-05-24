«Я чувствую, как все уходит». Завтра FLЁUR дадут последний концерт

Я знаю: есть конец у всех дорог

Я знаю: есть конец у всех мелодий

Струится между пальцами песок

Я чувствую, как все уходит…

Ну и, конечно, когда-то это должно было случиться, закрыв для тысяч фанатов не то чтобы даже страницу — эпоху. Нежности, меланхолии, мрачноватого изящества. 17 лет, за которые две одесские девушки, сочинившие жанр «кардиовэйв», скрестившие тысячу светлых ангелов с маниакально-демоническим легионом, стали источником бесконечных цитат и вдохновения. Но, вероятно, пора — и маячки, что в системе Пулатова/Войнаровская что-то пошло не так, появились довольно давно.

Сначала — лет пять назад — группа практически прекратила активные гастрольные забеги, оставив по одному-два тура за год. Девушки занимались сольными, отдельными, благотворительными, любыми сайд-проектами, только бы не… вместе? Что-то переносилось, бесконечно откладывалось и задерживалось. В том числе, увы, из-за болезни Елены Войнаровской: в 2014-м она призналась, что перенесла рак. Личной трагедией обозначился тот период и в жизни Ольги.

Ну а записи… дело, конечно же, вкуса, но ни Пробуждение 2012-го, ни Штормовое предупреждение 2014-го не стали альбомами, которые хочется слушать на рипите (вот честно: в моем плейлисте задержался лишь «Кислород») — а ведь предшественники, особенно Волшебство или Эйфорию до сих пор можно прокручивать почти бесконечно. И не надоедает, проверено!

«Весной 2016 года совместным с Олей решением мы договорились о том, что вместо очередного ожидаемого всеми альбома FLЁUR мы запишем 2 сольных альбома. Отчасти это решение было продиктовано тем, что новые Олины песни, по ее мнению, не подходили по формату группе FLЁUR. Все, что происходило в дальнейшем и происходит до сих пор – является следствием этого решения», — скажет в феврале 2017-го Елена, по сути, обозначив последний отсчет. А также последние концерты. Три штуки. В отличие от привычных форматов «финальный тур по всему свету», FLЁUR, как бы их ни ждали, к примеру, в России, ограничились только тремя городами: Харьков, Киев, Минск. И… у нас уже завтра.

Как написали музыканты на своей официальной странице: «Приходите и приезжайте: другого шанса не будет». Поэтому всем, кто слушал и любил эту группу, еще не поздно решиться. Подробности мероприятия тут.