«Я чувствую, как все уходит». Завтра FLЁUR дадут последний концерт

Я знаю: есть конец у всех дорог
Я знаю: есть конец у всех мелодий
Струится между пальцами песок
Я чувствую, как все уходит…
Ну и, конечно, когда-то это должно было случиться, закрыв для тысяч фанатов не то чтобы даже страницу — эпоху. Нежности, меланхолии, мрачноватого изящества. 17 лет, за которые две одесские девушки, сочинившие жанр «кардиовэйв», скрестившие тысячу светлых ангелов с маниакально-демоническим легионом, стали источником бесконечных цитат и вдохновения. Но, вероятно, пора — и маячки, что в системе Пулатова/Войнаровская что-то пошло не так, появились довольно давно.
Сначала — лет пять назад — группа практически прекратила активные гастрольные забеги, оставив по одному-два тура за год. Девушки занимались сольными, отдельными, благотворительными, любыми сайд-проектами, только бы не… вместе? Что-то переносилось, бесконечно откладывалось и задерживалось. В том числе, увы, из-за болезни Елены Войнаровской: в 2014-м она призналась, что перенесла рак. Личной трагедией обозначился тот период и в жизни Ольги.
Ну а записи… дело, конечно же, вкуса, но ни Пробуждение 2012-го, ни Штормовое предупреждение 2014-го не стали альбомами, которые хочется слушать на рипите (вот честно: в моем плейлисте задержался лишь «Кислород») — а ведь предшественники, особенно Волшебство или Эйфорию до сих пор можно прокручивать почти бесконечно. И не надоедает, проверено!
«Весной 2016 года совместным с Олей решением мы договорились о том, что вместо очередного ожидаемого всеми альбома FLЁUR мы запишем 2 сольных альбома. Отчасти это решение было продиктовано тем, что новые Олины песни, по ее мнению, не подходили по формату группе FLЁUR. Все, что происходило в дальнейшем и происходит до сих пор – является следствием этого решения», — скажет в феврале 2017-го Елена, по сути, обозначив последний отсчет. А также последние концерты. Три штуки. В отличие от привычных форматов «финальный тур по всему свету», FLЁUR, как бы их ни ждали, к примеру, в России, ограничились только тремя городами: Харьков, Киев, Минск. И… у нас уже завтра.
Как написали музыканты на своей официальной странице: «Приходите и приезжайте: другого шанса не будет». Поэтому всем, кто слушал и любил эту группу, еще не поздно решиться. Подробности мероприятия тут.
Из комментариев (стилистика, орфография сохранены)
..Девочки же планировали новый альбом записывать и участвовать в сольных проектах параллельно.. Может это неправду написали? Утка какая? Ущипните меня!!!
..Очень жаль:( И как показывает практика в 99% случаев когда популярная группа распадается на сольных исполнителей, то последние уходят в забвение…
..Пожалуйста, нет, пожалуйста!!! Я же только нашла вас… Блин, почему, почему?!!!! Больше слов не найду. Господи, ну почему именно сейчас?!
..Очередные великие сольные певицы. Мне не нравится ни один их сольник, тч прощаемся мы навсегда. Очень жаль, мы ведь больше 10 лет были вместе.
..Пусть это решение будет не окончательным… Прошу… Я пять лет переношу все трудности и печали под голоса Оли и Лены, под волшебную музыку группы…
..Пойду гроб заказывать потому что без их песен я не вывезу эту чертову жизнь.
..Рано или поздно заканчивается все… очень жаль…
..Я протестую! Даже слышать об этом не хочу. Пусть я эгоист, но вы не можете меня так кинуть! Я огорчен и зол одновременно. Искренне надеюсь, что столь неожиданное и грустное решение не связано со здоровьем или благополучием участников группы. Желаю дальнейшего процветания и счастья, как в сольной работе так и в жизни.
..Не удивлен нисколько. То, что пути Оли и Лены расходятся, было понятно еще после «Штормового предупреждения». Слишком уж разными были песни по настроению. Слишком много всего произошло в жизни участников группы и это, конечно, не прошло бесследно. Пока все выглядит так, что Flëur существуют, но без Оли. Во всяком случае, с Леной выступают все те же ребята. Надеюсь, Оле и Лене есть еще что сказать этому миру. «Сказать об этом громко». Бесконечно благодарен Оле, Лене и всем ребятам за эти годы прекрасных песен.
..Как удар ножа в сердце… Флер — это то, что однажды спасло меня от суицида. Я не знаю, что ещё сказать, я в шоке.
..НЕ РАСПАДАЙТЕСЬ! Мы еще и наслушаться толком не успели, привыкнуть. «Шелкопряд» — это шедевр! Как можно такое дело бросать?
Вот так и умирает надежда… почему так? Жду 12 лет… приезжали однажды и я уезжала из города… сижу реву.
Долгих 12 лет я слушал Flëur. Как сейчас помню, начиналось все с песни «Золотые волны Ганга». Могу сказать, что, Flëur стали для меня самым необычным, что мне приходилось слышать на отечественной сцене. И они оказали сильное влияние и на мое творчество в целом. Спасибо за прекрасную музыку и волшебные концерты. Flëur навсегда останется приятным воспоминанием из молодости.
Эх
Хз, по мне так хорошая новость. Ольга и Елена — разные (вернее, песни у них разные). Творчество Ольги в рамках Флёр мне очень нравится, и старые песни, и новые, а творчество Елены, кроме парочки вещей, мне мимо (не хочу ничего плохого сказать про ее песни, просто в принципе не мое). Я думаю, найдется множество людей, у которых всё наоборот. Главное, чтоб права поделили, и каждая пусть играет своё.