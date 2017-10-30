FLESHGOD APOCALYPSE и symphonies of sickness. Как проблеваться на концерте, но продолжить играть

Совсем другая группа записала в 1989-м альбом Symphonies Of Sickness — однако на пятничном шоу FLESHGOD APOCALYPSE в Колумбии барабанщик команды изобразил его кавер-версию. У мужиков было все: и симфонии, и рвота. (Видео ниже не рекомендуется смотреть на работе и во время еды.)

«Многие люди спрашивают нас о развитии музыкальной индустрии, — написали итальянцы, — и вот что мы можем сказать по этому поводу. Некоторые банды гордо хвастаются своими достижениями на Patreon или Indiegogo, чтобы без труда достать свою «рыбку». Или же занимаются пиарастией, считая, что горка лайков превратит их в настоящую банду. У нас все иначе. Мы считаем, что готовность порвать свою задницу на гастролях, умение проявить себя на сцене определяет твой творческий рост, особенно в глазах фэнов.

Два дня назад в Боготе наш драммер Давид чувствовал себя крайне плохо. И мы решали: отменить концерт или нет. Тем не менее, разубедить его не удалось. Этот говнюк рвался играть любой ценой! Поэтому мы вышли на сцену, и невзирая на болезнь, он отвалил мощнейший сет… до двух последних песен. Затем, внезапно, происходящее начало напоминать сцену из «Изгоняющего дьявола» (вы только посмотрите видео ниже). Но даже в тот момент… ОН НЕ ПЕРЕСТАЛ ИГРАТЬ!

Это именно то, что мы называем приверженностью и самоотдачей. Также спасибо Krimh и нашему сценическому помощнику Giannis, которые помогли Давиду в эти… омерзительные моменты.

И пожалуйста, не лейте нам в уши фигни про сложности музыкальной индустрии; про полные стрессов туры и как вообще трудно быть музыкантом в вашей стране. Италия — одна наименее щедрых стран в отношении музыкантов и артистов. В своем первом американском туре мы отыграли 30 концертов, самостоятельно ведя машину, таская на плечах аппарат, без сна и с риском для жизни. То есть точно так же, как это делает множество других коллективов.

Все, что мы имеем сегодня, заработано потом и личными жертвами, честностью и самоотдачей, без нытья или какого-нибудь попрошайничества».

…Ну и минимальным количеством грайндкора на сцене…