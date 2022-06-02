FIVE FINGER DEATH PUNCH
02.06.2022

FIVE FINGER DEATH PUNCH выпускают «AfterLife». За что их все-таки любят?

Блог

Мне, честно, не очень понятен феномен популярности группы FIVE FINGER DEATH PUNCH — во всяком случае, оголтелой их популярности в США. Мажорные фесты, миллионы подписчиков, ежегодные номинации во всех онлайн рок- и метал-изданиях, неустанная ротация по радио… И чтобы вы понимали, вскоре эти ребята в поддержку нового альбома AfterLife едут в тур с MEGADETH и THE HU. Причем Мастейн играет у FFDP на разогреве.

Сколько ни попадались их треки, так и не удалось вывести, что именно выгодно отличает FFDP от сотен таких же мейнстримных драйвово-грувово-мелодичных, попсовых по своей сути команд. Мажорный лейбл? Алкоголизм и обширно освещавшаяся реабилитация фронтмена Ivan Moody? Или и правда в этой музыке есть нечто особое? Давайте послушаем.

Два новых трека, альбом AfterLife, девятый в дискографии банды, появится 19 августа (но, если что, уже слит пиратами).

Количество просмотров: 226

4 комментария

  • DeKo написал(а):

    Честно говоря сам пытался прослушать их ни раз,но аналогично не понял их великолепия.Группа как группа…

    >>>
  • Merzbow написал(а):

    отличный трек/клип afterlife. Тут надо песнями слушать, а не альбомами. Выискивать самое лучшее.

    >>>
  • Gerber написал(а):

    Их можно послушать фоном, когда квартиру убираешь, например) А популярность в США вызвана, вероятно, тем, что они являются главной «ветеранской» группой. Эдакие — американские «Голубые береты»http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif Очень котируются у солдат. Барышни любят за кучу баллад сладких.

    >>>
  • Дед Аким написал(а):

    Отсутствие хорошего гитарного соло и мелодии, допустим, можно объяснить влиянием грув метала, но вот Pantera или Machine Head запоминаются, а тут послушал и забыл. Как фильм Трансформеры (железяки бегают, стрельба, взрывы, движуха какая-то) а из всего фильма запоминается только Меган Фокс в коротких шортахhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif Проходная группа, таких много, имя им Легион, только эти хайп поймали.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *