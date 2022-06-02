FIVE FINGER DEATH PUNCH выпускают «AfterLife». За что их все-таки любят?

Мне, честно, не очень понятен феномен популярности группы FIVE FINGER DEATH PUNCH — во всяком случае, оголтелой их популярности в США. Мажорные фесты, миллионы подписчиков, ежегодные номинации во всех онлайн рок- и метал-изданиях, неустанная ротация по радио… И чтобы вы понимали, вскоре эти ребята в поддержку нового альбома AfterLife едут в тур с MEGADETH и THE HU. Причем Мастейн играет у FFDP на разогреве.

Сколько ни попадались их треки, так и не удалось вывести, что именно выгодно отличает FFDP от сотен таких же мейнстримных драйвово-грувово-мелодичных, попсовых по своей сути команд. Мажорный лейбл? Алкоголизм и обширно освещавшаяся реабилитация фронтмена Ivan Moody? Или и правда в этой музыке есть нечто особое? Давайте послушаем.

Два новых трека, альбом AfterLife, девятый в дискографии банды, появится 19 августа (но, если что, уже слит пиратами).

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