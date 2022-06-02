FIVE FINGER DEATH PUNCH выпускают «AfterLife». За что их все-таки любят?Блог
Мне, честно, не очень понятен феномен популярности группы FIVE FINGER DEATH PUNCH — во всяком случае, оголтелой их популярности в США. Мажорные фесты, миллионы подписчиков, ежегодные номинации во всех онлайн рок- и метал-изданиях, неустанная ротация по радио… И чтобы вы понимали, вскоре эти ребята в поддержку нового альбома AfterLife едут в тур с MEGADETH и THE HU. Причем Мастейн играет у FFDP на разогреве.
Сколько ни попадались их треки, так и не удалось вывести, что именно выгодно отличает FFDP от сотен таких же мейнстримных драйвово-грувово-мелодичных, попсовых по своей сути команд. Мажорный лейбл? Алкоголизм и обширно освещавшаяся реабилитация фронтмена Ivan Moody? Или и правда в этой музыке есть нечто особое? Давайте послушаем.
Два новых трека, альбом AfterLife, девятый в дискографии банды, появится 19 августа (но, если что, уже слит пиратами).
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 226
4 комментария
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FIVE FINGER DEATH PUNCH выпускают «AfterLife». За что их все-таки любят?
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Комментарии
- Дед Аким: Отсутствие хорошего гитарного соло и мелодии, допустим, можно объяснить влиянием грув метала, но вот…
- Gerber: Их можно послушать фоном, когда квартиру убираешь, например) А популярность в США вызвана, вероятно, тем, что…
- Писюн Гармоничной Вселенной: Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а): Мы живем в одном мире. Музыка это так…
- Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER): Мы живем в одном мире. Музыка это так же один мир. Единое музыкальное…
- Merzbow: отличный трек/клип afterlife. Тут надо песнями слушать, а не альбомами. Выискивать самое лучшее.
- DeKo: Честно говоря сам пытался прослушать их ни раз,но аналогично не понял их великолепия.Группа как группа…
- Зеля: Альбом просто бомбический, вжарили так вжарили!
- Писюн в бассейне: Никогда особо не воспринимал этот стиль… музыки, но все лучше, чем, например, на серьезных…
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- Ринат: Кафе — Товарищ сержант; Tanita Tikaram — Twist in my sobriety Sam Brown — Stop; Карнавал…
- Батхед: Виктор написал(а): (Почему я это знаю? — да достаточно просто серьезно и внимательно послушать их записи,…
- Батхед: Волколак написал(а): Культура этого вашего пития во Франции существует, французы нп улицах бухие не валяются,…
Честно говоря сам пытался прослушать их ни раз,но аналогично не понял их великолепия.Группа как группа…
отличный трек/клип afterlife. Тут надо песнями слушать, а не альбомами. Выискивать самое лучшее.
Их можно послушать фоном, когда квартиру убираешь, например) А популярность в США вызвана, вероятно, тем, что они являются главной «ветеранской» группой. Эдакие — американские «Голубые береты» Очень котируются у солдат. Барышни любят за кучу баллад сладких.
Отсутствие хорошего гитарного соло и мелодии, допустим, можно объяснить влиянием грув метала, но вот Pantera или Machine Head запоминаются, а тут послушал и забыл. Как фильм Трансформеры (железяки бегают, стрельба, взрывы, движуха какая-то) а из всего фильма запоминается только Меган Фокс в коротких шортах Проходная группа, таких много, имя им Легион, только эти хайп поймали.