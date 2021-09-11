Mercury Circle
11.09.2021

Финская супергруппа MERCURY CIRCLE выпускает альбом «Killing Moons»

Новинки и новости

В апреле этого года я уже немного рассказывала про суперпроект MERCURY CIRCLE, собранный клавишником/бэк-вокалистом SWALLOW THE SUN Jaani Peuhu и имеющий в составе ребят, известных по TO/DIE/FOR и CHILDREN OF BODOM. Так вот для любителей дарк-рока c примесью электро и ранней готики хорошая новость: в октябре у группы выходит дебютник Killing Moons, и помимо опубликованного ранее сингла «You Open Up The Earth» есть еще две новых песни. Которые интригуют еще сильнее!

«Я написал «The Gates Wide Open» как открывающий трек альбома, — презентует новинку Jaani Peuhu, — и его длинное гипнотичное интро задает атмосферу всему диску. Обволакивает сознание и сопровождает в путешествие, имя которому Killing Moons».

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