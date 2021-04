Финская грусть: суперпроект MERCURY CIRCLE от музыкантов SWALLOW THE SUN, CHILDREN OF BODOM, TO/DIE/FOR

Финский готик-рок и готик-метал — звери известные, выверенные и, как правило, предсказуемые. Однако MERCURY CIRCLE другой. Собранный в 2018 году клавишником/бэк-вокалистом SWALLOW THE SUN Jaani Peuhu, он одновременно грустен и мягок; олдскулен (так делали электронный дарк-рок и неторопливую потустороннюю готику с подведенными черным глазами в 80-х); надрывен (SWALLOW THE SUN угадывается не столько звуком даже, но настроением, ощущением оборванных нервов и связей с реальностью); пластичен. И главное, не предопределен. Это музыка, в которой темная электроника медово-густо перетекает в эпические думовые настроения. И чертовски затягивает.

Стартовал проект (в нем, помимо Jaani, принимают участие бывшие и нынешние музыканты TO/DIE/FOR — Juppe Sutela, CHILDREN OF BODOM — Jaska Raatikainen, SLEEP OF MONSTERS — Ande Kiiski, HANGING GARDEN — Jussi Hämäläinen) в 2020-м с миника The Dawn Of Vitriol; в этом сентябре обещают дебютный полноформатник — и, судя по синглу «You Open Up The Earth», все у них будет хорошо. Вангую группе почет, уважение и неплохие кассовые сборы.

The Dawn Of Vitriol by Mercury Circle

