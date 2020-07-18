18.07.2020

FINNTROLL все еще в деле! Презентация новой песни «Ormfolk»

Новинки и новости

Последний полноформатник финнских троллей Blodsvept вышел семь лет назад. И хотя отзывы на него оказались неоднозначными, металхеды соскучились, полагаю, с тех пор все равно. Так что хорошая новость: пускай и с задержкой в месяц (коронавирус, студийные накладки, выжепонимаете), в сентябре этого года грядет новый десятипесенный лонгплей самого, пожалуй, узнаваемого фолк-метал бренда современности. Альбом будет называться Vredesvävd, а представленная сегодня тема «Ormfolk» беззастенчиво отмечает: и порох в пороховницах, и ягоды в ягодицах в 2020-м присутствуют в нужном количестве. Вспомните ли вы, слушая ее, Jaktens Tid?

«Vredesvävd — бесстыдно антитрендовый, яростный альбом, полный запоминающихся тем, — хвастается команда. — Выпуская его, мы показываем «фак» средним, покрытым грибницей пальцем в сторону ленивой рок-музыки. Наша музыка проколбасит и отлупит несчастного слушателя так, как это может сделать только FINNTROLL. Немножко нового, немножко старого — и целая тонна чего-то черного!»

Спасибо, что не коричневого.

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