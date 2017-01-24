Финно-угорское «Мракобесие» от группы SECOND TO SUN. И еще один прошлогодний альбом в ваш чеклист

«Финно-угорский метал прямо из лесу», — так позиционирует свое творчество неформатный инструментальный российский дуэт SECOND TO SUN, в парализующих фантазию пропорциях размешивающий и взбалтывающий апокалиптически-атмосферный пост-блэк с энергичным массивным грув-металом. В конце прошлого года группа выпустила второй полноформатник Blackbound, и если вы его еще не слышали, мне кажется, свежий клип на первую часть тетралогии «Мракобесие» заинтриговать и побудить заценить альбом целиком ну просто обязан.
«Темнейшая из темнейших, пропитанная духом фильмов Элиаса Мериджа, Светланы Басковой и Олега Мавроматти, а также клипами классического блэк метала, первая часть «Мракобесия» рассказывает о типичном семейном вечере в Поволжье», — говорит пресс-релиз.
Ну и в качестве интро — предисловие от группы с ютуба.
— Ну вот так все у нас примерно… Дочка уехала с мужем своим, в Москве она теперь, чего, взрослая, ей уже семнадцать годков-то. Вась, а ты чего? КАМАЗ свой продал, нет? Я от дальнобоя все, вот он мне где. Сделал себе бумажку, поеду в Москву, охранять буду.
— Кого охранять будешь?
— Да кого дадут, тех и буду.
— А, дело нужное. КАМАЗ продавать не стану, так хоть от дуры этой вон, отдых есть.
— Ох, сын в армию идет. Ну хоть мир увидит, не то, что мы тут…
— Молитву надо бы, да как у нас всегда заведено было да к Керемету…
— Брось ты эту хренатень, бабка, одна ты ее помнишь. Кому эта дребедень сдалась? Вся семья собралась в кои-то веки, а ты тут древности какие-то чешешь. Что стоишь, мать, как береза одинокая? Керемет… ну ты бабка дала… Где водка?
— Правильно Василий говорит! Выпить — дело нужное.
— Ох, вот пойдет наш Колька в армию, мужиком станет!
— Пап, я пойду лучше. Погуляю с пацанами.
— Да тебе-то хватит языком мацать, что ты как не мужик, Колька, доставай ты уже свой какардеон или как там его!
— Ды я играть не умею на нем нифига.
— Играй что умеешь, чему в музыкальной школе учили, а то по башке дам!
(из этнографических записей сёл Чувашии, 2016 год)
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