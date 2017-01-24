Финно-угорское «Мракобесие» от группы SECOND TO SUN. И еще один прошлогодний альбом в ваш чеклист

«Финно-угорский метал прямо из лесу», — так позиционирует свое творчество неформатный инструментальный российский дуэт SECOND TO SUN, в парализующих фантазию пропорциях размешивающий и взбалтывающий апокалиптически-атмосферный пост-блэк с энергичным массивным грув-металом. В конце прошлого года группа выпустила второй полноформатник Blackbound, и если вы его еще не слышали, мне кажется, свежий клип на первую часть тетралогии «Мракобесие» заинтриговать и побудить заценить альбом целиком ну просто обязан.

«Темнейшая из темнейших, пропитанная духом фильмов Элиаса Мериджа, Светланы Басковой и Олега Мавроматти, а также клипами классического блэк метала, первая часть «Мракобесия» рассказывает о типичном семейном вечере в Поволжье», — говорит пресс-релиз.

Ну и в качестве интро — предисловие от группы с ютуба.