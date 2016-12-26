Фестиваль Metalmania возвращается 22 апреля. Хэдлайнеры уже объявлены

Легендарная польская Metalmania — самый крупный метал-фест Восточной Европы, проводящийся не в опен-эйр формате, — возвратится в 2017-м после девяти лет простоя. 23-й выпуск фестиваля состоится 22 апреля в Катовицах, в «Сподеке», и… ах, ностальжи-ностальжи! На днях стало известно, что хэдлайнером вечера станет группа SAMAEL, собирающаяся презентовать некую «особенную» программу.

фестивали Metalmania

Кроме того, на обновленной «Металмании» выступят MOONSPELL, SODOM, ARCTURUS, TYGERS OF PAN TANG, FURIA, CORONER, OBSCURE SPHINX, IMPALED NAZARENE, ENTOMBED A.D и SINISTER (вероятно, это пока не все, но с хэдами ситуация более-менее ясна). Билеты уже в продаже, и в настоящий момент их стоимость такова: VIP — 355 злотых (примерно 80 долларов); сидячие места от 160 злотых (около $38) до 260 злотых (около $60), танцпол 170 злотых (чуть более $40). Вероятнее всего, будет организован тур из Минска — так что ежели есть желающие, пишите!..

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