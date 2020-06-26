Фэны выбрали самую лучшую песню METALLICA

Фэны выбрали самую лучшую песню METALLICAБлог
В отсутствие фестивалей, на которые в 2020-м в свободное от алкореабилитации Хетфилда время была заявлена METALLICA, группа решила развлечь фанатов голосованием. Музыканты устроили турнир между собственными треками, составив 32 пары и определяя степень популярности так: количество прослушиваний на Spotify vs. количество раз, когда тот или иной трек исполнялся вживую. Неплохой, между прочим, бизнес: фанаты дерутся в голосовалке и накручивают просмотры — а денежка изящно течет.
Наконец соревнование завершилось, и самой-самой лучшей песней стала… нет, не «Enter Sandman» (он вообще выбыл относительно быстро), и даже не «One», которая дошла до финала, но проиграла… «Master Of Puppets»! «Недаром эта тема находится в Библиотеке Конгресса США», — отрапортовали METALLICA и даже не удивились, что их главный хит был написан 34 года назад.
Кому интересно, на пути к победе «Master Of Puppets» обошел «Dyers Eve», «Atlas, Rise!», «Ride The Lightning», «Sad But True», «Fade To Black» и «One»… а теперь посмотрите, насколько далеко продвинулись темы из альбома, допустим, Hardwired… To Self-Destruct.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 302
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хм, прикольно ) полностью совпало с моим мнением по лучшей песне :)