Фэны выбрали самую лучшую песню METALLICA

В отсутствие фестивалей, на которые в 2020-м в свободное от алкореабилитации Хетфилда время была заявлена METALLICA, группа решила развлечь фанатов голосованием. Музыканты устроили турнир между собственными треками, составив 32 пары и определяя степень популярности так: количество прослушиваний на Spotify vs. количество раз, когда тот или иной трек исполнялся вживую. Неплохой, между прочим, бизнес: фанаты дерутся в голосовалке и накручивают просмотры — а денежка изящно течет.

Наконец соревнование завершилось, и самой-самой лучшей песней стала… нет, не «Enter Sandman» (он вообще выбыл относительно быстро), и даже не «One», которая дошла до финала, но проиграла… «Master Of Puppets»! «Недаром эта тема находится в Библиотеке Конгресса США», — отрапортовали METALLICA и даже не удивились, что их главный хит был написан 34 года назад.

Кому интересно, на пути к победе «Master Of Puppets» обошел «Dyers Eve», «Atlas, Rise!», «Ride The Lightning», «Sad But True», «Fade To Black» и «One»… а теперь посмотрите, насколько далеко продвинулись темы из альбома, допустим, Hardwired… To Self-Destruct.

Количество просмотров: 302