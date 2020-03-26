Fender предлагает три месяца бесплатных гитарных уроков

Кто мучается от безделья и мечтает порадовать соседей чем-нибудь новеньким — Fender поможет. Первые 100 000 подписчиков, зарегистрировавшихся в Fender Play, получат три месяца бесплатного обучения гитаре, бас-гитаре или укулеле (обычная цена в некарантинное время — $30).

, рубрика(и): Быстрые новости

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