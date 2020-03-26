Кто мучается от безделья и мечтает порадовать соседей чем-нибудь новеньким — Fender поможет. Первые 100 000 подписчиков, зарегистрировавшихся в Fender Play, получат три месяца бесплатного обучения гитаре, бас-гитаре или укулеле (обычная цена в некарантинное время — $30).
Fender предлагает три месяца бесплатных гитарных уроков
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Fender
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Tesa C O N T R O L
My Dying Bride The Ghost Of Orion
In This Moment Mother
Deranged Deeds Of Ruthless Violence
Igorrr Spirituality And Distortion
In Extremo Kompass Zur Sonne
Crematory Unbroken
DisbeliefThe Ground Collapses
Heaven Shall Burn Of Truth & Sacrifice
Myrkur Folkesange
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