Феминистический сатанинский трэш-дэз от NERVOSA в новом составе

Феминистический сатанинский трэш-дэз от NERVOSA в новом составеНовинки и новости
В апреле этого года бразильское женское трэш-дэз трио NERVOSA внезапно осталось без двух участниц. Однако гитаристка/бэк-вокалистка Prika Amaral не готова была похоронить коллектив, которому отдала десять лет, — так, спустя непродолжительное время НЕРВОЗА обрела международный статус и формат квартета. Итальянка Mia ‘Soulfucker’ Wallace, которую не так давно бесцеремонно прокатили Tom G. Warrior (говорят, она, кстати, какое-то время была его девушкой) и Abbath, не без удовольствия примкнула к яростному женскому легиону.
Кроме того, на вокал пришла испанка Diva Satanica из BLOODHUNTER, а на барабаны — молодая гречанка Eleni Nota. Что у них получилось, в полной мере можно будет оценить в январе под вывеской Perpetual Chaos. Пока же нам предлагают забористый сингл «Guided By Evil» и простенький клип, в котором симпатичные дамы мощно колбасят и соревнуются в свирепости лиц.
(..Так получилось, что перебирая новинки месяца, я включила NERVOSA после новых треков LEAVES’ EYES и AMARANTHE — и, слава Сатане, хоть какие-то тетки в октябре 2020 играют метал, а не вот это вот все.)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 105
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