Феерия января: THY CATAFALQUE выпускают «Naiv»

Толика авангардных красот в ваш январь: Tamás Kátai в рамках своей творческой метал-лаборатории THY CATAFALQUE в конце месяца выпускает альбом Naiv. Впрочем, говоря «метал-лаборатории», я немного лукавлю: вернувшись из Великобритании в родную Венгрию, музыкант еще на Geometria вывернул из блэкарской глуши на территорию этники, электроники и космического просветления. На грядущем же, судя по первым трекам, метала будет еще меньше. Однако это чертовски прекрасно!

«Название альбома происходит от т.н. наивного искусства, — поясняет Tamás, — от художников-примитивистов, не имевших формального образования, не изучавших профессиональные техники и рисовавших «по-детски», по наитию и велению души. Работая над этим альбомом, я понял, что мне такой подход близок, это именно то, что я делал в музыке и лирике с самого начала.

Naiv — самый короткий и, наверное, наименее металлический альбом в моем каталоге, при этом гостевое участие в его записи приняли 11 моих друзей-музыкантов. Скрипка, виолончель, тромбон, цитра, саксофон, безладовый бас, флейта… и, конечно, Martina Horváth с Gyula Vasvári на вокалах. Первой рекомендую прослушать «Szélvész» — это самая простая и легкая для восприятия тема релиза».