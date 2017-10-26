Фанатка подала в суд на гитариста EVERY TIME I DIE. На концерте он прыгнул ей на голову

Трудно сказать, будет ли это концом эпохи для оголтелых хардкор/металкоровцев, но что-то определенно пошло не так: после концерта EVERY TIME I DIE девушка, стоявшая на танцполе, подала в суд на гитариста группы Джордана Бакли за то, что прыгнув со сцены, он угодил прямо ей на голову, результатом чего стало сотрясение мозга и перелом шейных позвонков.
«Тоня Росс, присутствовавшая на концерте, заявила, что получила катастрофические повреждения в результате инцидента, — говорится в иске, — а также указала, что Бакли не предупреждал аудиторию о том, что собирается прыгать со сцены, тем самым застав ее врасплох».
И вот тут мы приходим к любопытному рассуждению. С одной стороны, получить сотрясение на концерте, конечно же, неприятно. С другой, группы вроде EVERY TIME I DIE всегда буянят и безумствуют во время шоу: прыгая в зал, разнося сцену, ломая и круша все вокруг. Так что ожидать, что кто-то из этих ребят начнет предупреждать, мол, секундочку, я сейчас, наверное, прыгну, просто наивно. Ты купил билет — и уже согласился с правилами игры. Или все-таки нет?
«Все, чего я опасаюсь, — это судебные иски, которые меняют жизнь навсегда — говорил в свое время Грег из THE DILLINGER ESCAPE PLAN, также известных дикими выступлениями, — потому что кто-то может решить, что для него происходящее слишком. Допустим, слушал человек год назад какой-нибудь SUM 41. И вот решает расширить свои горизонты и посетить концерт «диллинджера». То есть совсем другой мир, к которому он пока непривычен. Может, такой человек придет, протиснется поближе к артисту… ну а там мы — начинаем сходить с ума, как обычно. Так что всякое может случиться».
Вот как в среднем выглядит песня живого сета EVERY TIME I DIE.
Если выполняется правило 5-и секунд, то почему бы и нет? Это же рок-концерт, а не оперный театр
После этого навскидку на память приходят: Megadeth — «In My Darkest Hour» (клип), Judas Priest — «Johnny B. Goode» (клип) со всеми полётами со сцены и на неё (у JP). Апогей месива, связанный со стэйдждайвингом и краудсёрфингом (можно сказать, трибьют им) запечатлён в клипе Vio-Lence — «World In a World».
Батхед написал(а):
Если выполняется правило 5-и секунд, то почему бы и нет? Это же рок-концерт, а не оперный театр
А что за правило 5 секунд?
Ебанашка
Sonne написал(а):
А что за правило 5 секунд?
Ну проведение на сцене стэдждайвером не более 5-и секунд. А то у нас любят поговорить там с музыкантами, помочь поиграть на гитаре, сэлфак бомбануть. а то что стэдждайвят это норм для экстримальной музыки.
««Он ученая голова — это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну, покамест говорил об ассириянах и вавилонянах — еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры и, что силы есть, хвать стулом об пол. Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» «
ещё вспомнился heave heart, когда вмешательство «злобного полиса» побудило дайверов ещё больше беречь себя и других)
https://youtu.be/2JnUevkyWgE?t=255
поубивал бы тех, кто снимает на телефон или… планшет… находясь не в первом ряду, или не там, где никому не мешает. а дайвинг и сёрфинг — это норма, которой можно пожелать только процветания. ну а кому не нравится — вариантов масса: берите вип, стойте сзади около звукача, ну или дома тоже послушать можно