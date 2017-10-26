Фанатка подала в суд на гитариста EVERY TIME I DIE. На концерте он прыгнул ей на голову

Трудно сказать, будет ли это концом эпохи для оголтелых хардкор/металкоровцев, но что-то определенно пошло не так: после концерта EVERY TIME I DIE девушка, стоявшая на танцполе, подала в суд на гитариста группы Джордана Бакли за то, что прыгнув со сцены, он угодил прямо ей на голову, результатом чего стало сотрясение мозга и перелом шейных позвонков.

«Тоня Росс, присутствовавшая на концерте, заявила, что получила катастрофические повреждения в результате инцидента, — говорится в иске, — а также указала, что Бакли не предупреждал аудиторию о том, что собирается прыгать со сцены, тем самым застав ее врасплох».

И вот тут мы приходим к любопытному рассуждению. С одной стороны, получить сотрясение на концерте, конечно же, неприятно. С другой, группы вроде EVERY TIME I DIE всегда буянят и безумствуют во время шоу: прыгая в зал, разнося сцену, ломая и круша все вокруг. Так что ожидать, что кто-то из этих ребят начнет предупреждать, мол, секундочку, я сейчас, наверное, прыгну, просто наивно. Ты купил билет — и уже согласился с правилами игры. Или все-таки нет?

«Все, чего я опасаюсь, — это судебные иски, которые меняют жизнь навсегда — говорил в свое время Грег из THE DILLINGER ESCAPE PLAN, также известных дикими выступлениями, — потому что кто-то может решить, что для него происходящее слишком. Допустим, слушал человек год назад какой-нибудь SUM 41. И вот решает расширить свои горизонты и посетить концерт «диллинджера». То есть совсем другой мир, к которому он пока непривычен. Может, такой человек придет, протиснется поближе к артисту… ну а там мы — начинаем сходить с ума, как обычно. Так что всякое может случиться».

Вот как в среднем выглядит песня живого сета EVERY TIME I DIE.

Раздражают ли вас стейдждайверы? да, поубивал(а) бы!

нет

пофиг

сам(а) люблю прыгать со сцены результаты