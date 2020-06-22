FALCONER выпускают последний альбом в своей карьере — «From A Dying Ember»

Stefan Weinerhall, в течение 20 лет упрямо тащивший свой проект FALCONER, интеллигентно, узнаваемо и изящно смешавший густой пауэр со скандинавским фолк-металом, решил поставить точку в его истории, выпустив 26 июня альбом From A Dying Ember. Последний.

«Это не внезапное решение, и оно не имеет каких-либо драматически скоропостижных причин. Оно вызревало годами. Просто пришло время оставить позади 20 лет в этом коллективе и делать что-то другое. Не важно, что.

Несмотря на то, что я люблю музыку FALCONER, с годами начало складываться ощущение, что я слишком хорошо знаю, как ее создавать. Знаю свои ожидания и возможности. Возможно, все это стало слишком знакомо. Слишком понятно и безопасно. И, сознавая это, мы решили выпустить последний альбом, положив максимум сил на то, чтобы, с одной стороны, сделать его хорошим, и, с другой, до мозга костей узнаваемо «фалконеровским», включив все фирменные элементы и усилив каждый из них.

Например, баллада на нем должна быть максимально «балладной», фолковая тема — максимально фолковой и т.д. Знаете, словно последний рывок, последний участок в забеге на длинную дистанцию.

Меньше всего мне хотелось уходить, выпустив нечто посредственное, — напротив, идея была выложиться по полной программе и уйти с высоко поднятыми головами. Конечно, слушатели оценят From A Dying Ember по-своему, но мы надеемся, что большинство примет его как достойное «прощай».

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