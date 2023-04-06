Extermination Dismemberment video
06.04.2023

И еще один офигенный клип от EXTERMINATION DISMEMBERMENT! Смотрим «Corpsepit»

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Я уже писала, что минчане EXTERMINATION DISMEMBERMENT скоро станут первой метал-группой РБ, которая приедет в американский тур. И вот появился еще один повод помянуть этих ребят, которые, неумолимо, как трактор «Беларусь», оставляя следы в жирном черноземе, продвигаются к мировой славе. В том числе — получая тысячи, десятки тысяч лайков на ютубе за свои креативные клипы. Новый, наизабавнейший, выпущен на тему будущего альбома «Corpsepit», с любовным приветом LAMB OF GOD и звуком, как будто ED решили сыграть кавер RAMMSTEIN.

Альбом Dehumanization Protocol появится в мае. И надо полагать, сюрпризов еще принесет разных.

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