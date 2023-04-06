И еще один офигенный клип от EXTERMINATION DISMEMBERMENT! Смотрим «Corpsepit»Блог
Я уже писала, что минчане EXTERMINATION DISMEMBERMENT скоро станут первой метал-группой РБ, которая приедет в американский тур. И вот появился еще один повод помянуть этих ребят, которые, неумолимо, как трактор «Беларусь», оставляя следы в жирном черноземе, продвигаются к мировой славе. В том числе — получая тысячи, десятки тысяч лайков на ютубе за свои креативные клипы. Новый, наизабавнейший, выпущен на тему будущего альбома «Corpsepit», с любовным приветом LAMB OF GOD и звуком, как будто ED решили сыграть кавер RAMMSTEIN.
Альбом Dehumanization Protocol появится в мае. И надо полагать, сюрпризов еще принесет разных.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 113
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И еще один офигенный клип от EXTERMINATION DISMEMBERMENT! Смотрим «Corpsepit»
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Комментарии
Костя:
Реакция на статью о том, что нам скоро придёт конец от ИИ, свелась к «какие офигительные продавцы в музыкальных магазинах»……
Назар Василич:
DeKo написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Другой Александр написал(а):
«Может, уже наконец-то нарисуется скайнет и грохнет планету с воплем: «Я сказал, Майкл Дж…
коллапес:
Другой Александр:
Morbid Angel на недавнем концерте так рубанули дэт метала, что рухнула крыша. Короче старики могут дать жару ещё. Правда офверсия — смерч. Новость первоапрельская, но не ш…
Дзмітрый:
Як я рады, калі бачу, хто хтосьці так хапае шчасце за хвост) Мега-трып! Дзякуй за роспавед!…
lostgopnick:
Большое спасибо организаторам Metal Crowd 2016 за привоз Kalmah.
Это достаточно большое событие с учётом незначительной концертной активности группы.…
Ad Noctum:
Вообще с прононсами иностранных слов, пожалуй, у каждого хватит кулстори. Помню, была у меня одна тяночка, которая упрямо следовала правилам произношения английски…
Ad Noctum:
Писюн с глазами написал(а):
Как-то он строго поправил меня при покупке кассеты: «Не ди апокалиптишен райтер», а «ДАЙ апокалиптишен райтер»! На мои робкие возра…
DeKo:
Писюн с глазами написал(а):
Другой Александр написал(а):
«Может, уже наконец-то нарисуется скайнет и грохнет планету с воплем: «Я сказал, Майкл Джексон — это че…
Дед Аким:
В один прекрасный день, на вопрос: Бог есть? Компьютер ответит: есть и это я. Его постараются отключить, но будет слишком поздно…
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
«Может, уже наконец-то нарисуется скайнет и грохнет планету с воплем: «Я сказал, Майкл Джексон — это черный метал!»
Очень может б…
Другой Александр:
«Может, уже наконец-то нарисуется скайнет и грохнет планету с воплем: «Я сказал, Майкл Джексон — это черный метал!»
Очень может быть. Я как-то в музыкальном мага…
Александр:
Илюха ноготочки написал(а):
Вот если бы он ещё ответил что коф — говно, это была бы заявка на самосознание.
Хоспаде аж олдскулы свело от ностальгии от этой ф…
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