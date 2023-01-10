EXTERMINATION DISMEMBERMENT едут в американский тур

EXTERMINATION DISMEMBERMENT едут в американский турБлог
Минские брутальщики EXTERMINATION DISMEMBERMENT после выступления на Brutal Assault 2022 и гастролей по Европе объявили о весенних шоу в США — и, мне кажется, это первая беларуская метал-группа, которая посетит штаты. И это, конечно же, очень круто — тем более в компании с такими коллективами, как INGESTED, DEVOURMENT, ORGANECTOMY, IMPLOSIVE DISGORGENCE, PEELINGFLESH и I DECLARE WAR.
В связи с такой приятной новостью предлагаю пересмотреть прошлогоднее видео «Agony Incarnate».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 68
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Комментарии
Апиат Глотт:
Anastasiya написал(а):
Апиат Глотт написал(а):
Не нашел инфы , кто такой Джей Пи Фурнье.
Благода…
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
Алекс написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Скорее уж что-то неприметное, типа Алекс
«Никогда Штирлиц не был так близок к провалу»
Товар…
Дед Аким:
Алекс написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Скорее уж что-то неприметное, типа Алекс
«Никогда Штирлиц не был так близок к провалу»
Товарищи, я хоть учусь о…
Алекс:
Писюн с глазами написал(а):
Скорее уж что-то неприметное, типа Алекс
«Никогда Штирлиц не был так близок к провалу» …
Алекс:
Писюн с глазами написал(а):
Ох, давайте по пунктам.
1) По поводу невинных зэков, сидящих за вещества и краденую бутылку. Ну, есть и такие. А есть и расчленители-на…
cpt BARBOSSA:
Писюну (не верю что набираю это слово обращаясь к человеку);
Ты не лезь ко мне убогий. ПИСЮН…Далее не утруждайся,на дерьмо не реагирую.…
Andreas:
Кажется, мы начали забывать, какая легенда должен быть на первом месте : https://www.youtube.com/watch?v=nyClYuq3_9Q…
Писюн с глазами:
cpt BARBOSSA написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
и про сравнения Сатриани с гитаристом, блядь, ХИМ, тоже не шибко полезной инфой кажутся
__________________________________
»и пр…
cpt BARBOSSA:
Писюн с глазами написал(а):
и про сравнения Сатриани с гитаристом, блядь, ХИМ, тоже не шибко полезной инфой кажутся
__________________________________
»и про сравнения Сатр…
Писюн с глазами:
Фирмач -это что?) Если имеется в виду сотрудник каких-то служб, то ты реально артист: никогда б в жизни они б не выбрали такой красивый ник. Скорее уж что-то неприметно…
Писюн с глазами:
cpt BARBOSSA написал(а):
Другому Алексу № 2
Чувак что тебе накропал вопросник,аж под номерами 1-2-3,-фирмач.И видно ему то ли лень загуглить мнения хотя бы спецов,то л…
Eum:
В этом году слушал мало новинок, но из думца отмечу миник Worm и атмосферный альбом для медитаций и релакса от Dream Unending (“Song of Salvation” 2022)…
cpt BARBOSSA:
Чувак что тебе накропал вопросник,аж под номерами 1-2-3,-фирмач.И видно ему то ли лень загуглить мнения хотя бы спецов,то ли ему вообще всё лень,ибо…
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