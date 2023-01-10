Extermination Dismemberment us tour
10.01.2023

EXTERMINATION DISMEMBERMENT едут в американский тур

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Минские брутальщики EXTERMINATION DISMEMBERMENT после выступления на Brutal Assault 2022 и гастролей по Европе объявили о весенних шоу в США — и, мне кажется, это первая беларуская метал-группа, которая посетит штаты. И это, конечно же, очень круто — тем более в компании с такими коллективами, как INGESTED, DEVOURMENT, ORGANECTOMY, IMPLOSIVE DISGORGENCE, PEELINGFLESH и I DECLARE WAR.

В связи с такой приятной новостью предлагаю пересмотреть прошлогоднее видео «Agony Incarnate».

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