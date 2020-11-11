11.11.2020

EXIMPERITUSERQETHHZEBIBSIPTUGAKKATHSULWELIARZAXULUM выпускают новый альбом

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Со времен дебютника 2016 года у минчан как будто бы закончились буквы, и все последующие релизы — синглы и EP — они называют односложно и лаконично. Вот и второй альбом, запланированный на январь 2021 на американском лейбле Willowtip Records, будет называться по параметрам коллектива несложно: Šahrartu. Тем не менее, нам обещают целую концептуальную дэз-метал трагедию в античном ключе и шести актах!

«Šahrartu представляет собой оборотную сторону первого альбома Prajecyrujučy sinhuliarnaje wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha j Usiopahłynaĺnaha Zła skroź šaścihrannuju pryzmu Sîn-Ahhī-Erība na hipierpawierchniu zadyjakaĺnaha kaŭčęha zasnawaĺnikaŭ…, — сообщают музыканты, — что нашло отражение в том числе и на обложке диска. Каждая глава концептуальной работы посвящена определенной стадии существования — таким образом, в основе релиза лежит анализ феноменологии Бытия, а также цикла Рождения-Смерти.

Новый альбом демонстрирует прогресс как в области аранжировок, так и по части качества записи. Тем не менее, вы узнаете характерный почерк группы и технику исполнения: это все тот же многогранный, сверхконцептуальный, величественный и продуманный Death Metal Новой Эры.

По сравнению с нашими предыдущими релизами тексты песен Šahrartu могут показаться слишком простыми. Они лишены прежнего изобилия всяческих терминов, имен, аллегорий, эпитетов и метафор. Каждый текст написан согласно определенной формуле и состоит из 11 строк. Но несмотря на внешнюю простоту, работа необычайно концептуальна. Дизайн же физических изданий содержит множество связующих звеньев, ссылок, уникальных элементов, без которых невозможно полное понимание релиза».

Первым синглом группа выпустила «Utpāda» (сан. «происхождение»). И, ребята, это правда прекрасно.

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2 комментария

  • Morion написал(а):

    Кажется, у тебя кот по клавиатуре походил.

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  • Ad Noctum написал(а):

    Morion написал(а):
    Кажется, у тебя кот по клавиатуре походил.

    Нет, это Жук-Короед осваивает слово «добровольческий». http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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