14.01.2021

EVERGREY снова в теме! В феврале выходит «Escape Of The Phoenix»

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EVERGREY много не бывает — и едва мы успели заслушать The Atlantic 2019-го, как к февралю 2021 группа подготовила новый, двенадцатый по счету альбом Escape Of The Phoenix. Сами музыканты позиционируют его «более прямолинейной и тяжелой версией The Atlantic». Часть интернет-ревьюеров, уже успевших оценить релиз целиком, немедленно начали верещать про «альбом года», — и хотя мы им не верим (как минимум, рано верещать о таком в январе), два представленных сингла определенно свидетельствуют, что работа будет отменной. Ну да, впрочем, это же EVERGREY — а веников там вязать не приучены.

Как поведал Tom Englund, основную композиционную часть он с барабанщиком Jonas Ekdahl проработал год назад, в январе, после чего мужики собрались уже всей командой и неторопливо (куда спешить-то было в 2020-м), не отвлекаясь на всякие мелочи типа гастролей, довели до ума аранжировки, а Том сочинил тексты — которые в случае с этим коллективом не только не менее важны, чем музыка, но и, как признавался сам Том, играют в его жизни роль терапевтическую, позволяя выплеснуть все накопившееся и почувствовать себя чуть более позитивным человеком.

Фанатам же DREAM THEATER, возможно, будет интересен тот факт, что в песне «The Beholder» в вокальном дуэте принимает участие James LaBrie.

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