«Эту философию мы называем Интегральным Сатанизмом». Премьера антипасхального альбома KRODA «Selbstwelt»

Кому пасха, а кому в начале апреля кое-что позабористей. В частности, под девизом «Heil Ragnarok!» украинская группа KRODA выложила сегодня онлайн свой седьмой полноформатный альбом Selbstwelt. «Концептуально Selbstwelt проистекает из тайного источника, образованного симбиозом мистицизма, психоанализа и алхимии в точке, где традиции нордической магии, шиваизм и тантра, шаманские практики и опыт измененных состояний сознания встречаются в философии, которую мы называем Интегральным Сатанизмом», — написали музыканты. Но если даже вы ни черта не поняли, альбом в любом случае достоин внимания!

«Мы работали в студии с декабря 2017 по март 2018 года, но само создание альбома началось намного раньше. Возможно, Selbstwelt — это квинтэссенция всего творческого пути группы, впитавшая в себя магическую тинктуру всего, что варилось в адском котле Кроды за все 15 лет ее существования. Кроме того, есть еще одна символическая деталь: титульная песня альбома, «Land Of Selbst» была создана в далеком 1999 году… и теперь настал момент ее перерождения.

Тексты песен, как и в нескольких предыдущих альбомах, являются гримуаром, наполненным опытом многочисленных мистических опытов. Крода желает вам увлекательного путешествия по реке Священной Тишины!

Heil Ragnarok!»