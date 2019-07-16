«Этот дух поймут те, кто присутствовал на родах или видел охотниц на львов». Врачебный сеанс группы HEILUNG «Futha»

Ночь, время транса. Время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни. Время слушать ветер в темных кронах деревьев, сгрудившихся в окруженьи костров. В конце прошлого месяца целительный шаманский дуэт HEILUNG (то есть «Healing», если переводить на английский) выпустил второй альбом Futha — и, стало быть, время теперь излечиться. Как когда-то давно, во времена бунтарской юности, после шаманского ритуала излечился сам Kai Uwe Faust, мужская часть созвездия HEILUNG.

«Я всегда рос с вопросом веры. Верить ли в Иисуса, верить ли в Дьявола. Но когда испытал на себе силу ритуалов, вопроса, верить или нет, уже не стояло. Я получил опыт».

С юности Kai Uwe Faust был бунтарем. Бросив вызов строгим порядкам своей глубоко христианской семьи, он подался в мрачные культы и сатанизм: наибольшим «подарком» юности, наверное, можно считать татуировку в виде перевернутого креста. А еще он много лет страдал от жесткого псориаза, который раздражал, чесался и постоянно напоминал о себе высыпаниями и язвами.

Однажды, когда парню было 17, его позвали на летний шаманский ритуал — трансовую целительную церемонию. «Я тогда все еще был глубоко в сатанизме и скандинавской мифологии, — вспоминает музыкант момент прикосновения к новому миру, навсегда изменившему его жизнь, — поэтому запахи ладана и все эти вещи вроде держания за руки были для меня диковаты. Но моя тогдашняя подруга уговорила, она этим увлекалась, и я подумал: почему бы и нет. Схожу с ней, послушаю эти стучалки.

В какой-то момент там сказали: чтобы погрузиться в целительный транс, нам нужен кто-то, кто нуждается в исцелении. К тому периоду я пытался лечить свои кожные проблемы у докторов, и они мне давали всякие мази наподобие кортизона. Я прошел миллион анализов, и ничто не помогало. Не действовало. Так что, прибыв на церемонию и услышав призыв, я подумал: что ж, раз я здесь, давайте попробуем. Потому как ничто не работает.

Какой-то парень лег, как Иисус на кресте, раскинув руки. На одной его ладони лежала моя голова, на второй — голова шамана. Вокруг начали стучать на барабанах, а более не происходило ничего».

Затем все удалились, оставив шамана и Фауста наедине в пропитанном благовониями помещении. Там «подопытный» получил дальнейшие инструкции. «Ты должен выходить на улицу каждое утро 21 день и наносить на очаги поражения утреннюю росу».

«А теперь представьте меня, в тяжелых ботинках, во всем черном, с ремнем в шипах и всем таком прочем, — смеется Фауст, — и как я мог подобное воспринять. Но, тем не менее, решил попытаться. Не то чтобы поверил, просто хотелось проверить. Я выходил 16 или 18 дней. И… действительно вылечился. Псориаз не возвращался более никогда. Нечто, портившее мои детские и тинейджерские годы, свербящее, мокнувшее, причинявшее дискомфорт десять лет, просто исчезло.

Этот опыт лишил меня высокомерия и привычки осуждать все заранее; по сути, он вернул мне скромность и смирение по отношению к миру и духовным практикам. Я решил узнать о них больше, познакомился ближе с тем самым шаманом и всеми удивительными людьми, которых он собирал вокруг себя. Мы провели массу времени вместе, путешествуя, сидя у ночных костров, проводя целительные ритуалы. Это обогатило мою жизнь».

Кто слышал первый альбом HEILUNG Ofnir, тот кое-что знает о пути музыканта, противоречиях и трудных решениях.

Новая Futha же, по словам группы, оборачивается женской историей.

«Ofnir был маскулинным, суровым, а Futha, соблюдая баланс, переключается на женскую сторону.

Этот альбом пробуждает великую целительную силу сексуальной магии и необузданной женской сущности. Этот дух поймут те, кто присутствовал на родах или видел охотниц на львов. Futha переносит во времена, когда женщина еще не была низведена до статуса механизма по производству детей и носительницы вечной врожденной вины. Как бы там ни было, однако, творчество HEILUNG не несет политической подоплеки. У нас также нет желания встревать в мейнстримные гендерные дискуссии.

Люди не равны, но имеют равную ценность, вне зависимости от того, где, какими и кем они рождены».