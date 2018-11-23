«Это будет самый наш мрачный и тяжелый альбом». Слушаем новинку EVERGREY «A Silent Arc»

В январе EVERGREY выпускают альбом The Atlantic, и те, кто повелся сегодня на заголовки, мол, «смотрим новый клип группы «A Silent Arc», были удивлены. Есть вода, есть черно-белые склоны и острова, но клипа-то нет. Возможно, AFM Records решили не тратиться на дорогие съемки, предоставив вместо этого команде нарезку с дрона: делайте, мол, с этим теперь что хотите. Хотя вероятней другой сценарий: нам предлагают погрузиться по уши в музыку, и лишь потом, месяцем-другим позже, показать нечто более концептуальное. Как будущий лонгплей.

«Друзья! Грядет альбом номер 11! — написал Tom S. Englund, — это ли не дичь?! Кроме того, это наш третий по счету концептуальный релиз. Его выпуску предшестовали грандиозные личные сложности, к тому же во время записи взломали нашу студию. В общем, безболезненно и легко продолжить дискографию не получилось — и, тем не менее, мы были вознаграждены всплеском творческой креативности.

Это будет самый наш мрачный и тяжелый альбом. Возможно, самый разнообразный. Это именно то, что мы хотели выпустить; именно те слова, что пришли из мира абсолютной, ранее не испытываемой ясности. Вчера мы приплыли к новым берегам. И приглашаем теперь в путешествие вас: добро пожаловать в наш мир, в наши глубины, в воды «Атлантики»!