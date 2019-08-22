Еще одна модная пауэр-метал группа современности: GLORYHAMMER

Мы уже говорили о феномене популярности SABATON и POWERWOLF. А теперь появились и третьи: британская фэнтэзи-симфо-павер банда GLORYHAMMER под руководством вокалиста/клавишника ALESTORM Christopher Bowes (в GLORYHAMMER он чисто на клавишах, а за микрофоном стоит Angus McFife XIII, Crown Prince of Fife — или попросту Thomas Winkler из Швейцарии, который когда-то чуть не попал в DRAGONFORCE и голос которого стал неотъемлемой фишкой «молотков»). Уже сейчас они выступают на всех крупных фестах. Уже сейчас половина концертов проходит в режиме «солдаут» — и, если так пойдет дальше, вскоре об этих ребятах будем слышать из каждой розетки.

gloryhammerСобралась группа в 2010 году; в 2013-м выпустила дебютник Tales From The Kingdom Of Fife, сразу запомнившись названиями в духе «The Unicorn Invasion Of Dundee», «Silent Tears Of Frozen Princess», «Magic Dragon» и самоироничной воинственно-сказочной концептуальностью, которая стала основой и имиджа, и удивительной истории каждого из персонажей.

С задачей «сделайте броско и весело» справились. И немногим позже подвинули в графиках ALESTORM. В 2015-м вышел второй альбом Space 1992: Rise Of The Chaos Wizards, продолживший сюжетно повествование Tales From The Kingdom Of Fife (почитайте на досуге истории, там нечто вроде «Хроник Нарнии») и попавший в национальные чарты Британии.

А чтобы выглядеть совсем уж особенными, музыканты выпустили делюксовое издание альбома в оркестровом исполнении.

В мае 2019-го GLORYHAMMER реализовали Legends From Beyond The Galactic Terrorvortex — и отправились в концертный чес, который гремит до сих пор, рвет клубы, залы и, судя по отзывам, не оставляет равнодушных. Выглядят они, словно GWAR, решившие переодеться в MANOWAR для капустника. Пластиково-надувной оружейный антураж, цепкие «Glory! Hammer!» кричалки и энергетика… лично я пока вживую не видела, но думаю, выглядит все это вполне занимательно. Кроме всего прочего, к третьему альбому группа стала серьезней работать над аранжировками — ибо китч китчем, а места в хит-парадах просто так не дают. Даже ежели про единорожков. Или гоблинов.

Кто видел команду в концертном деле — как вам?

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ad Noctum 23.08.2019 в 09:27

    Как- как, простите, они называются? Gloryh… Я тут даже второго смысла не вижу!

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  2. Dr. Chaos 23.08.2019 в 10:41

    Еще один изумрудный х..й, тока и всего.

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