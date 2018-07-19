Еще одна идиотская причина соскочить с фестиваля. Опыт MASSIVE ATTACK

Новость из мира больших животных звезд эстрады. Группа MASSIVE ATTACK давеча не вышла на сцену Mad Cool Festival, а фанатам, приехавшим ради нее и прождавшим впустую 90 минут, пояснили случившееся так: «MASSIVE ATTACK отменили свой сет, потому как у играющих на второй сцене FRANZ FERDINAND был слишком громкий звук, и он бы их беспокоил во время шоу». Есть мнение, что если бы на второй сцене играли SLAYER, MASSIVE ATTACK вообще б скоропостижно прекратили свое существование.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Бездельник 19.07.2018 в 23:49

    FRANZ FERDINAND — говно, MASSIVE ATTACK — заебись!

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  2. Зануда 20.07.2018 в 01:11

    А деньги фанатам вернули хоть?

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