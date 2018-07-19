Новость из мира больших
животных звезд эстрады. Группа MASSIVE ATTACK давеча не вышла на сцену Mad Cool Festival, а фанатам, приехавшим ради нее и прождавшим впустую 90 минут, пояснили случившееся так: «MASSIVE ATTACK отменили свой сет, потому как у играющих на второй сцене FRANZ FERDINAND был слишком громкий звук, и он бы их беспокоил во время шоу». Есть мнение, что если бы на второй сцене играли SLAYER, MASSIVE ATTACK вообще б скоропостижно прекратили свое существование.
Еще одна идиотская причина соскочить с фестиваля. Опыт MASSIVE ATTACK
Новость из мира больших
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Комментарии
- Nokt: аааа, какая мілая! черт, АГОНЬ у меня аж настроеніе поднялось
- Sonne: Знаю одного австрийского дедушку, который еще не так зажигал!
- Sergey25: Она нашла себе достойное занятие после повышения пенсионного возраста.
- Зануда: А деньги фанатам вернули хоть?
- Зануда: Я в столько лет и ходить не смогу, разве что под себя Респект бабушке!
- Volia: Автор,..для какой аудитории эта новость ..
- Бездельник: FRANZ FERDINAND — говно, MASSIVE ATTACK — заебись!
- Anastasiya: Продано! https://www.billboard.com/biz/ articles/news/record-labels/84 66210/round-hill-acquires-s...
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- Anastasiya: Готово. Прикольный глюк php ))) Еще раз спасибо!
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В этот день родились1947 - Carlos Santana
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15 релизов июля
Otep Kult 45
Halestorm Vicious
Obscura Diluvium
Between The Buried And Me Automata II
Immortal Northern Chaos Gods
Skeletonwitch Devouring Radiant Light
Jungle Rot Jungle Rot
Hanzel Und Gretyl Satanik Germanik
Sear Bliss Letters From The Edge
Dee Snider For The Love Of Metal
Kontinuum No Need To Reason
Powerwolf The Sacrament Of Sin
Atrocity Okkult II
Runemagick Evoked From Abysmal Sleep
Deafheaven Ordinary Corrupt Human Love
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FRANZ FERDINAND — говно, MASSIVE ATTACK — заебись!
А деньги фанатам вернули хоть?