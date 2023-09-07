Еще один любопытный камбэк: SADUS выпускают первый за 16 лет альбом, «The Shadow Inside»Блог
Прибавление к сезону камбэков и релизов, на которые стоит обратить внимание: калифорнийская техно-трэшевая — причем звучащая достаточно брутально для трэша — группа из 80-х, SADUS в составе Jon Allen / Darren Travis (до 2015 в ней также играл Steve DiGiorgio) вернулась к студийной жизни, подписалась на Nuclear Blast и уже успела подготовить на ноябрь альбом The Shadow Inside. Такого с мужиками не случалось с 20026 года! Ну а когда-то они творили по-настоящему крутые вещи.
В комментариях к предстоящему диску ветераны были немногословны: «Как говорит Joe Perry из AEROSMITH… пускай музло говорит за себя! Единственная причина, по которой существует SADUS — это любовь к МЕТАЛУ!!! Спасибо всем за суппорт в течение долгих лет! Fucking SADUS!!!»
На настоящий момент опубликованы два трека, послушав которые, можно определить уровень нетерпения, с которым стоит ждать ноября.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 37
Обновления
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Еще один любопытный камбэк: SADUS выпускают первый за 16 лет альбом, «The Shadow Inside»
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Комментарии
Anastasiya:
goremyka написал(а):
Хотелось бы «грязных» подробностей
Я свечку не держала))) Но общее мнение, что Саша плевать хотел на мнение других участников группы, все в�…
goremyka:
goremyka:
Anastasiya написал(а):
goremyka написал(а):
Вопрос от незнающего… А куда подевались остальные (бывшие) участники POSTHUMOUS BLASPHEMER
Или были выгнаны, или по разным причинам н�…
Anastasiya:
goremyka написал(а):
Вопрос от незнающего… А куда подевались остальные (бывшие) участники POSTHUMOUS BLASPHEMER
Или были выгнаны, или по разным причинам не хотят больше с…
goremyka:
Вопрос от незнающего… А куда подевались остальные (бывшие) участники POSTHUMOUS BLASPHEMER…
Ad Noctum:
Исповедь же прежде всего, как церковное таинство, нет? «Исповедь жопой» — вполне себе духоскрепно и душеполезно. …
Дед Аким:
m8ng8l написал(а):
Американские гризли вроде посвирепее и мощнее будут, чем русские потапычи.
То же самое слышал, в любом случае с медведем в шутку бороться, му�…
m8ng8l:
Американские гризли вроде посвирепее и мощнее будут, чем русские потапычи.…
Алексей:
Музло хорошее, а вокал напоминает Даррэна Уайта (экс-Anathema), что не есть хорошо)))))…
Тварь:
Самое смешное, что издает их лейбл из богоспасаемой.
Но альбом хорошо, вполне в духе.
Первая песня мимо, со второй — все почти как в 97 и 99м.
Редко беру диски сейчас, но…
Другой Александр:
Merzbow написал(а):
Оффтоп. И новый альбом у Urfaust. И последний же. Увы.
Да и бох с ним, что последний. Исписались уже давно. «Добровольный нищий» 2010 классный был, а �…
Другой Александр:
Из ностальгических чувств, мне кажется, стоит послушать.
Заценил как-то раз их второй альбом. Не понравилось из за плаксивого эмо вокала.…
Merzbow:
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