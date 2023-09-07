SADUS reunite
07.09.2023

Еще один любопытный камбэк: SADUS выпускают первый за 16 лет альбом, «The Shadow Inside»

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Прибавление к сезону камбэков и релизов, на которые стоит обратить внимание: калифорнийская техно-трэшевая — причем звучащая достаточно брутально для трэша — группа из 80-х, SADUS в составе Jon Allen / Darren Travis (до 2015 в ней также играл Steve DiGiorgio) вернулась к студийной жизни, подписалась на Nuclear Blast и уже успела подготовить на ноябрь альбом The Shadow Inside. Такого с мужиками не случалось с 20026 года! Ну а когда-то они творили по-настоящему крутые вещи.

В комментариях к предстоящему диску ветераны были немногословны: «Как говорит Joe Perry из AEROSMITH… пускай музло говорит за себя! Единственная причина, по которой существует SADUS — это любовь к МЕТАЛУ!!! Спасибо всем за суппорт в течение долгих лет! Fucking SADUS!!!»

На настоящий момент опубликованы два трека, послушав которые, можно определить уровень нетерпения, с которым стоит ждать ноября.

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