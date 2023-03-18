tenhi new album
18.03.2023

Еще один эпичный камбэк! Группа TENHI анонсировала новый альбом

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Двенадцать лет ожидания, и финские мастера дарк-фолка TENHI объявили о выпуске альбома Valkama в начале июня на Prophecy Productions. В качестве превью группа показала лирик-видео к одиннадцатиминутной теме «Saattue», погрузив свой заждавшийся фан-клуб в мир теней и субтильности, мечтательный туманный полусумрак спящих озер, мягкую тихую грусть в отблеске свечей в полуоблаке дыма, под которую, честное слово, не грех и расплакаться. Особенно если мечтал об их возвращении.

Tyko Saarikko: «С гордостью показываем вам «Saattue», открывающий трек будущего релиза — который делался очень долго, однако, наконец, в Valkama мы обрели те небеса, о которых мечтали».

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