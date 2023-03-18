Еще один эпичный камбэк! Группа TENHI анонсировала новый альбом

Еще один эпичный камбэк! Группа TENHI анонсировала новый альбомНовинки и новости
Двенадцать лет ожидания, и финские мастера дарк-фолка TENHI объявили о выпуске альбома Valkama в начале июня на Prophecy Productions. В качестве превью группа показала лирик-видео к одиннадцатиминутной теме «Saattue», погрузив свой заждавшийся фан-клуб в мир теней и субтильности, мечтательный туманный полусумрак спящих озер, мягкую тихую грусть в отблеске свечей в полуоблаке дыма, под которую, честное слово, не грех и расплакаться. Особенно если мечтал об их возвращении.
Tyko Saarikko: «С гордостью показываем вам «Saattue», открывающий трек будущего релиза — который делался очень долго, однако, наконец, в Valkama мы обрели те небеса, о которых мечтали».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 82
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Комментарии
juris:
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Юрий:
Спадар Антось:
Не пачуў ані папсы, ані эстрады, ані Crematory. Пазнавальны Saturnus, месцамі аж занадта: як пісалі вышэй, нагадвае «A Father’s Providence» (а яшчэ павольны кавалак у сярэдзіне — быццам …
Писюн с глазами:
Виталий Синичка написал(а):
Шёл 2045 год, а писюн так и жрал взахлёб пердячий аудиопар, называя это вкусным
К сожалению, Синичка уже не мог над этим постебатьс…
Виталий Синичка:
Шёл 2045 год, а писюн так и жрал взахлёб пердячий аудиопар, называя это вкусным…
Bronco:
Александр написал(а):
Лясука это чо за младенечный усатый гузлик на фото? Тупа образец того кому не стоит носить какую либо волосатость на морде
Как раз так…
Писюн с глазами:
Какая, к ебеням, эстрада
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Шапка-самосранка:
Давно замечаю, что восьмое марта и близлежащие числа — какая-то просто роковая дата для рок-музыкантов…
С некоторых пор косо смотрю на этот праздник по данной как р…
juris:
Виталий Синичка:
мда. услышал дня три назад, а жопа горит до сих пор от этого непотребства.
и эта мелодия пионерская постоянно меня преследует.
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Mazay:
Rewan:
Мне кажется, что рисование кровью-враньё для привлечения внимания…
Садко на гуслях так же мог .
отличная новость