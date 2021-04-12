Еще немного женского бразильского дэза: группа CRYPTAБлог
Фемин-метал на марше! Как вы, может быть, помните, в одной из самых известных экстремальных женских групп нынешних дней, бразильской NERVOSA, год назад случился разлад, и две участницы из трех оттуда ушли. Однако ушелиц довольно быстро заменили новые девушки (кстати, теперь их стало четверо), и в начале года дэз-трэшерки сатанистки-феминистки выпустили альбом Perpetual Chaos. Неплохой.
При этом не остались без дела и две отколовшиеся красотки. Вокалистка-басистка Fernanda Lira и барабанщица Luana Dametto создали команду под названием CRYPTA. Кроме них в составе дэзового — и уже интернационального — коллектива оказались две молодые гитаристки: Sonia Anubis (COBRA SPELL, ex-BURNING WITCHES) из Голландии и Tainá Bergamaschi, ранее игравшая в бразильской фолк-метал группе HAGBARD.
Сейчас дамы исполняют дэз-метал, и в июне Napalm Records выпустят их душевный дебютник Echoes Of The Soul. Степень этой самой душевности можно оценить по первому синглу и видеоклипу «From The Ashes», а я вот что думаю: если участницы NERVOSA и CRYPTA в какой-то момент опять перессорятся и размножатся делением, женских групп станет уже четыре… причем, по нарастающей, по пять барышень в каждой. И так далее, в прогрессии, до финального поглощения бразильянками сцены мужской.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 223
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Еще немного женского бразильского дэза: группа CRYPTA
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Nervosa это тоже интернациональная банда. Бразилия-Греция-Италия-Испания. То есть ещё круче чем у Crypta.
Сколько не читал/слушал так и не понял внятного ответа по поводу разлома. Уходят от прямого ответа. Есть мнение что банально мужика не поделили)
Отлично! И смотреть приятно, и слушать. Даёшь женский металл в массы!
Merzbow написал(а):
Есть мнение что банально мужика не поделили)
Купила платье на сцену, как у подруги