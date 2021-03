Еще немного политически озабоченного британского дэза. MEMORIAM выпускают альбом «To The End»

MEMORIAM оказался крайне продуктивным проектом: почти каждый год у них по альбому, и марте выходит уже четвертый полноформатник To The End. Но, главное, качество (пока?) не подводит, и, судя по двум опубликованным синглам, сделано все добротно с музыкальной точки зрения, а также социально-политически-ожесточенно — с лирической.

Violence proliferates as the cities burn

Lessons from the past will we ever learn

We question

We question why?

How many more

How many more must die?

Resist refuse protest

When justice is repressed

Provoked enraged oppressed

This anger must be heard

Protest refuse resist

All prejudice dismissed

We shall not desist

To create a better world

(«Failure to Comply»)