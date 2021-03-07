07.03.2021

Еще немного политически озабоченного британского дэза. MEMORIAM выпускают альбом «To The End»

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MEMORIAM оказался крайне продуктивным проектом: почти каждый год у них по альбому, и марте выходит уже четвертый полноформатник To The End. Но, главное, качество (пока?) не подводит, и, судя по двум опубликованным синглам, сделано все добротно с музыкальной точки зрения, а также социально-политически-ожесточенно — с лирической.

Violence proliferates as the cities burn
Lessons from the past will we ever learn
We question
We question why?
How many more
How many more must die?

Resist refuse protest
When justice is repressed
Provoked enraged oppressed
This anger must be heard

Protest refuse resist
All prejudice dismissed
We shall not desist
To create a better world

(«Failure to Comply»)

Как говорят музыканты, темы войны, беспорядков, политических волнений и зловещих сатрапов, сносимых народным гневом, в их лирике вымышлены: эта суровая реальность параллельна, хотя и не обязательно не коррелирует с нашим «истинным» миром. И, посмотрев лирик-видео на «Failure To Comply», комментаторы не преминули обозвать британцев «лутинг-металом», а MEMORIAM в целом — любителями коммунистов и леваков. Как будто Karl Willetts когда-то говорил и пел об ином.

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