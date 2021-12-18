Eric Clapton
18.12.2021

Eric Clapton засудил 55-летнюю вдову из Германии за продажу бутлега, ей грозит штраф до $280000

Блог

Немецкая газета Bild принесла любопытное. Оказывается, от имени Eric Clapton был подан — и удовлетворен судом — иск против немки (она фигурирует как Gabriele P) за то, что выставила на eBay концертный бутлег музыканта под названием Live USA за €9.95.

55-летняя дама рассказала, что диск был куплен ее покойным мужем в местном магазине примерно 30 лет назад — а после его смерти она решила продать ненужные вещи. И понятия не имела, что компакт-диск содержит нечто незаконное.

Суд Дюссельдорфа не принял во внимание данные аргументы и вынес решение в пользу Клэптона (на eBay диск появился в июле — и вскоре было подано заявление относительно нелегального контента). Теперь вдова должна оплатить все юридические издержки, за себя и за артиста, в общей сумме около $4000, а также $280000 в случае, если она не уберет лот с eBay.

..После чего Эрик, состояние которого оценивается в 450 миллионов долларов, наверняка сможет стать еще немного счастливее и богаче.

Количество просмотров: 340

Читайте также:

6 комментариев

  • Antonarchus написал(а):

    вообще я всегда любил музыку Клэптона, с его ранних записей http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif и прямиком до дуета с Кингом, хотя там уже скучно былоhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif. и даже не особо удивился когда он недавно встал в позу, сказав, что если всех, а не только вакцинированных фанатов, в зал не впустят, то он играть не будет. и не сыграл. то есть все пришли, а он… http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif
    но тут — дикая история. вот если б немецкая вдова, ну чисто гипотетически, пару тыщ попросила, а адвокаты ЭК попросили её контент убрать, и она их послала, — вот тогда бы понятен был смысл иска. а так чего, разбогеет она что ли с этих 10 евро? или может гитареро обиделся, что она посмела так низко оценить его концертное достижение? http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif вот поступил бы как английский джентьмэн — купил бы себе этот бутлег. и даме бы приятное сделал, и себе хорошо, ибо если там какой-то копромат, сжег бы его в своем же камине http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif. а то миллионеры, блин.

    >>>
  • Antonarchus написал(а):

    …хотя, конечно, не факт, что это не юристы лютуют без ведома артиста … http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif

    >>>
  • Ігор написал(а):

    Можно подумать,этот мудак никогда не скачивал из сети что-нибудь,будь-то музыка,фильмы или книги.

    >>>
  • Merzbow написал(а):

    У Anal Cunt есть неплохая песня про Эрика Клэптона)

    >>>
  • Писюн с глазами написал(а):

    Merzbow написал(а):
    У Anal Cunt есть неплохая песня про Эрика Клэптона)
    Откуда у Anal Cunt неплохая песня http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • Maga написал(а):

    Merzbow написал(а):
    «У Anal Cunt есть неплохая песня про Эрика Клэптона)».
    В этой «неплохой песне» последняя строчка почему-то такая — «And Kevin Sharp is gay».
    А в альбоме, на котором присутствует этот трэк, есть ещё и такие — «Extreme Noise Terror Are Afraid Of Us» и «Chris Barnes Is A Pussy».

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *