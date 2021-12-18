Eric Clapton засудил 55-летнюю вдову из Германии за продажу бутлега, ей грозит штраф до $280000Блог
Немецкая газета Bild принесла любопытное. Оказывается, от имени Eric Clapton был подан — и удовлетворен судом — иск против немки (она фигурирует как Gabriele P) за то, что выставила на eBay концертный бутлег музыканта под названием Live USA за €9.95.
55-летняя дама рассказала, что диск был куплен ее покойным мужем в местном магазине примерно 30 лет назад — а после его смерти она решила продать ненужные вещи. И понятия не имела, что компакт-диск содержит нечто незаконное.
Суд Дюссельдорфа не принял во внимание данные аргументы и вынес решение в пользу Клэптона (на eBay диск появился в июле — и вскоре было подано заявление относительно нелегального контента). Теперь вдова должна оплатить все юридические издержки, за себя и за артиста, в общей сумме около $4000, а также $280000 в случае, если она не уберет лот с eBay.
..После чего Эрик, состояние которого оценивается в 450 миллионов долларов, наверняка сможет стать еще немного счастливее и богаче.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 340
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Eric Clapton засудил 55-летнюю вдову из Германии за продажу бутлега, ей грозит штраф до $280000
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- Ігор: Можно подумать,этот мудак никогда не скачивал из сети что-нибудь,будь-то музыка,фильмы или книги.
вообще я всегда любил музыку Клэптона, с его ранних записей и прямиком до дуета с Кингом, хотя там уже скучно было. и даже не особо удивился когда он недавно встал в позу, сказав, что если всех, а не только вакцинированных фанатов, в зал не впустят, то он играть не будет. и не сыграл. то есть все пришли, а он…
но тут — дикая история. вот если б немецкая вдова, ну чисто гипотетически, пару тыщ попросила, а адвокаты ЭК попросили её контент убрать, и она их послала, — вот тогда бы понятен был смысл иска. а так чего, разбогеет она что ли с этих 10 евро? или может гитареро обиделся, что она посмела так низко оценить его концертное достижение? вот поступил бы как английский джентьмэн — купил бы себе этот бутлег. и даме бы приятное сделал, и себе хорошо, ибо если там какой-то копромат, сжег бы его в своем же камине . а то миллионеры, блин.
…хотя, конечно, не факт, что это не юристы лютуют без ведома артиста …
Можно подумать,этот мудак никогда не скачивал из сети что-нибудь,будь-то музыка,фильмы или книги.
У Anal Cunt есть неплохая песня про Эрика Клэптона)
Merzbow написал(а):
У Anal Cunt есть неплохая песня про Эрика Клэптона)
Откуда у Anal Cunt неплохая песня
Merzbow написал(а):
«У Anal Cunt есть неплохая песня про Эрика Клэптона)».
В этой «неплохой песне» последняя строчка почему-то такая — «And Kevin Sharp is gay».
А в альбоме, на котором присутствует этот трэк, есть ещё и такие — «Extreme Noise Terror Are Afraid Of Us» и «Chris Barnes Is A Pussy».