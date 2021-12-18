Eric Clapton засудил 55-летнюю вдову из Германии за продажу бутлега, ей грозит штраф до $280000

Немецкая газета Bild принесла любопытное. Оказывается, от имени Eric Clapton был подан — и удовлетворен судом — иск против немки (она фигурирует как Gabriele P) за то, что выставила на eBay концертный бутлег музыканта под названием Live USA за €9.95.

55-летняя дама рассказала, что диск был куплен ее покойным мужем в местном магазине примерно 30 лет назад — а после его смерти она решила продать ненужные вещи. И понятия не имела, что компакт-диск содержит нечто незаконное.

Суд Дюссельдорфа не принял во внимание данные аргументы и вынес решение в пользу Клэптона (на eBay диск появился в июле — и вскоре было подано заявление относительно нелегального контента). Теперь вдова должна оплатить все юридические издержки, за себя и за артиста, в общей сумме около $4000, а также $280000 в случае, если она не уберет лот с eBay.

..После чего Эрик, состояние которого оценивается в 450 миллионов долларов, наверняка сможет стать еще немного счастливее и богаче.

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