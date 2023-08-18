Primordial
18.08.2023

Эпик недели: новинка PRIMORDIAL «Victory Has 1000 Fathers, Defeat Is An Orphan»

Новинки и новости

Хорошие новости: PRIMORDIAL записали новый, юбилейный десятый альбом How It Ends и успели презентовать финальную его тему, семиминутный эпик «Victory Has 1000 Fathers, Defeat Is An Orphan». Так что снова горят погребальные костры, бегут за смертью суровые мужики в касках, пылают-падают крепости — и над всем этим птичьи-надрывно орет Alan Nemtheanga.

«В названии альбома — вопрос: это что, так все заканчивается? Как все разрушается: культура, язык, история, общество, человечество… кто знает? Кем бы вы ни были, кем бы ни стали, есть только один шанс прожить, а потом спросить себя: к какому концу все идет? Ваш город, ваша страна, ваша нация… мифы, традиции, отношения? К чему все идет по итогу?

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