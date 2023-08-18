Эпик недели: новинка PRIMORDIAL «Victory Has 1000 Fathers, Defeat Is An Orphan»Новинки и новости
Хорошие новости: PRIMORDIAL записали новый, юбилейный десятый альбом How It Ends и успели презентовать финальную его тему, семиминутный эпик «Victory Has 1000 Fathers, Defeat Is An Orphan». Так что снова горят погребальные костры, бегут за смертью суровые мужики в касках, пылают-падают крепости — и над всем этим птичьи-надрывно орет Alan Nemtheanga.
«В названии альбома — вопрос: это что, так все заканчивается? Как все разрушается: культура, язык, история, общество, человечество… кто знает? Кем бы вы ни были, кем бы ни стали, есть только один шанс прожить, а потом спросить себя: к какому концу все идет? Ваш город, ваша страна, ваша нация… мифы, традиции, отношения? К чему все идет по итогу?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 117
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Комментарии
Писюн c глазами:
А внимательнее почитать, кто тут что пишет, нет времени, сразу серануть?) Где ты мой хоть один коммент за них видел(а)?…
Navka:
Ну хто б ще собі обрав нік «пісюн с глазамі», як не москальська свинособака…
Navka:
件名:
Тема — как аут-тейк времён «Chinese Democrasy». Достаточно средне.…
Green:
Неожиданно интересно!!! Хочется по итогу весь альбом прослушать, как выйдет.…
Профессор Преображенский:
Архитектор Ненависти написал(а):
Выblядки тупые, неплохо вам мозги всем американцы vыебали, незнание истории за последние сто лет — ваш огромный минус, ну а про…
Архитектор Ненависти:
Выblядки тупые, неплохо вам мозги всем американцы vыебали, незнание истории за последние сто лет — ваш огромный минус, ну а про восемь лет бомбежек мирного населения �…
Тварь:
Настя, имя Инфернуса все-таки Рогер. Он же норвег, а норвежское имя — Рогер (на самом деле буква «о» в норвежском (кроме ряда случаев) тоже произносится как «у», а буква «�…
Дружище Христос:
zzz написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Настоящий блэкарь даже о том, как он пиздюлей получил, не может рассказать без пафоса
Он не тру, патамушта тру про люб…
zzz:
Дружище Христос написал(а):
Настоящий блэкарь даже о том, как он пиздюлей получил, не может рассказать без пафоса
Он не тру, патамушта тру про любовь писать …
Дружище Христос:
Настоящий блэкарь даже о том, как он пиздюлей получил, не может рассказать без пафоса …
Дружище Христос:
Антон:
Есть мнение, что орги не имеют прав на деятельность с покрытием и всем остальным. На Тьме в Питере почти ничего сделать нельзя чисто документально.…
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