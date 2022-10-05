Epica band
05.10.2022

EPICA готовят «алхимический» проект. «Я был фанатом SHINING с того момента, как их только услышал»

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EPICA, которые сейчас поблизости колесят в туре с SABATON (я, однако, променяла возможность очередной раз увидеть тех и других на шоу ALICE IN CHAINS), заявили на ноябрь новый мини-альбом The Alchemy Project. Релиз посвящен двадцатилетнему юбилею команды и нестандартен для ее дискографии.

Alchemy Project Epica

Не то чтобы никто другой никогда так не делал, но основная фишка проекта c дурацкой обложкой в том, что песни (коих семь на EP) созданы и записаны в соавторстве с разными известными музыкантами, иногда сразу несколькими на тему.

Список выглядит так:

01. The Great Tribulation [feat. FLESHGOD APOCALYPSE]
02. Wake The World [feat. Phil Lanzon (URIAH HEEP) & Tommy Karevik (KAMELOT)]
03. The Final Lullaby [feat. SHINING]
04. Sirens — Of Blood And Water [feat. Charlotte Wessels & Myrkur]
05. Death Is Not The End [feat. Frank Schiphorst (MAYAN) & Bjorn «Speed» Strid (SOILWORK)]
06. Human Devastation [feat. Henri Sattler (GOD DETHRONED),Sven de Caluwe (ABORTED)]
07. The Miner [feat. Asim Searah (DAMNATION PLAN), Niilo Sevanen (INSOMNIUM), Roel Van Helden (POWERWOLF)]

Насколько все это интересно и нужно, можно предварительно оценить по вещи «The Final Lullaby», в которой задействован SHINING, но не «наш», который с Niklas Kvarforth, а саксофонный норвежский.

«Я был фанатом SHINING с того момента, как их только услышал, — поясняет бас-гитарист и композитор Rob van der Loo, получивший возможность реализовать музмечту. — Целью этой песни было сотворить идеальный микс EPICA и SHINING, поэтому мы подумали, что будет здорово, если я сочиню риффы в стиле их группы, а они, напротив, подговорят партии, характерные для EPICA».

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1 comment

  • Дед Аким написал(а):

    Бальзам на душу, очень красиво!!! Симфо-метал, Симона Симонс, красавица голосистая, одна из лучших представительниц жанра. Лучшие среди симфо метала: Nightwish, Within Temptation, Epica, Therion. По музыке сложно сказать кто лучше, все профи высочайшего класса, по красоте, харизме, сексуальности, энергетике Шарон Ден Адель, Тарья Турунен, Симона Симонс, Анетт Ольхон, Флор Янсен, у отцов основателей — Therion — хиты не хуже, но вот женщин таких ярких в составе нет не не было. Да здравствует красота и любовь, сексуальность, гармония, среди общего ужаса и мракаhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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