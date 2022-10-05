EPICA готовят «алхимический» проект. «Я был фанатом SHINING с того момента, как их только услышал»Новинки и новости
EPICA, которые сейчас поблизости колесят в туре с SABATON (я, однако, променяла возможность очередной раз увидеть тех и других на шоу ALICE IN CHAINS), заявили на ноябрь новый мини-альбом The Alchemy Project. Релиз посвящен двадцатилетнему юбилею команды и нестандартен для ее дискографии.
Не то чтобы никто другой никогда так не делал, но основная фишка проекта c дурацкой обложкой в том, что песни (коих семь на EP) созданы и записаны в соавторстве с разными известными музыкантами, иногда сразу несколькими на тему.
Список выглядит так:
01. The Great Tribulation [feat. FLESHGOD APOCALYPSE]
02. Wake The World [feat. Phil Lanzon (URIAH HEEP) & Tommy Karevik (KAMELOT)]
03. The Final Lullaby [feat. SHINING]
04. Sirens — Of Blood And Water [feat. Charlotte Wessels & Myrkur]
05. Death Is Not The End [feat. Frank Schiphorst (MAYAN) & Bjorn «Speed» Strid (SOILWORK)]
06. Human Devastation [feat. Henri Sattler (GOD DETHRONED),Sven de Caluwe (ABORTED)]
07. The Miner [feat. Asim Searah (DAMNATION PLAN), Niilo Sevanen (INSOMNIUM), Roel Van Helden (POWERWOLF)]
Насколько все это интересно и нужно, можно предварительно оценить по вещи «The Final Lullaby», в которой задействован SHINING, но не «наш», который с Niklas Kvarforth, а саксофонный норвежский.
«Я был фанатом SHINING с того момента, как их только услышал, — поясняет бас-гитарист и композитор Rob van der Loo, получивший возможность реализовать музмечту. — Целью этой песни было сотворить идеальный микс EPICA и SHINING, поэтому мы подумали, что будет здорово, если я сочиню риффы в стиле их группы, а они, напротив, подговорят партии, характерные для EPICA».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 182
Читайте также:
- Золотые сиськи и долгожданная премьера от EPICA! Новый клип группы «Abyss Of Time»
- Фото: АНТИЛЛИЯ, EPICA в Минске
- Концертное возвращение EPICA. «Дякуй вам, Минск!»
- EPICA, Simone Simons в цитатах. «Я не принимаю наркотики, не курю и мало пью. Зато обожаю конфеты и пирожные!»
- «The Quantum Enigma» от EPICA — лучший альбом первого полугодия?
- Новый альбом MAYAN: «майдановый» симфонический дэз-метал от предводителя группы EPICA
- Фото: EPICA в Минске
- Концерт EPICA в Минске. Голландский эпический шторм
- Интервью с EPICA. «…Я вспомнил, как во время нашего выступления под сценой занималась сексом какая-то парочка»
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Randy Blythe из LAMB OF GOD полезничает в Эквадоре
-
Стрим альбома SLIPKNOT «The End, So Far»
-
VEKTOR, David DiSanto: «Надеюсь, настанет время, когда смогут судить нашу группу по музыке, а не по историям из личной жизни»
-
Cингл WEATHER SYSTEMS (aka ANATHEMA) «Still Lake». «Благодаря всем вам ситуация с Дэном улучшается»
-
Очередная дурацкая причина соскочить в фестиваля: опыт FALLING IN REVERSE
-
В Польше отменяют концерты Roger Waters. «Меня объявили персоной нон грата за призывы к переговорам и миру»
-
Стоит послушать. FALLUJAH «Empyrean»
-
Бывший барабанщик VENOM Abaddon: «Fuck cancer»
-
Если б все были живы: как бы сегодня выглядели Курт Кобейн и Фредди Меркьюри?
-
Новый альбом OZZY OSBOURNE порвал мировые чарты. Впервые за пять десятков лет музыкальной карьеры!
Комментарии
- Дед Аким: Бальзам на душу, очень красиво!!! Симфо-метал, Симона Симонс, красавица голосистая, одна из лучших…
- Спадар Антось: atr написал(а): вспоминаются Ne Obliviscaris и Serdce Цікава!
- atr: An Abstract Illusion «Woe» https://www.youtube.com/watch? v=PT1CmnjKTW4 До этого все банды с…
- Спадар Антось: Катерина написал(а): Хочу на фестиваль, а не это вот всё (( У Горадні ў суботу будзе фэстывальчык.
- Катерина: Хочу на фестиваль, а не это вот всё ((
- Зануда: По мне так абы что альбом, играли чисто добить контракт
- Зануда: И сразу повестку в зубы!
- Тварь: ахахахахах такими темпами он еще политубежища в рашке попросит ДДДД According to The Republic, process servers…
- Green: Рубиловая моща! Одобряю)
- Дед Аким: Писюн c глазами написал(а): Дед Аким написал(а): а среди музыкантов такого уровня дебилы вряд ли есть, если…
- Алексей: Вот это то, что надо, прям по классике, красавцы старички!!! Маттэ Модин ваще красава, помнится даже…
- Писюн c глазами: Дед Аким написал(а): а среди музыкантов такого уровня дебилы вряд ли есть, если знаешь приведи…
- Merzbow: если это конец- то не аллё. Та хрен там. Вернётся. Громко хлопать дверью и потом так же громко открывать-…
Бальзам на душу, очень красиво!!! Симфо-метал, Симона Симонс, красавица голосистая, одна из лучших представительниц жанра. Лучшие среди симфо метала: Nightwish, Within Temptation, Epica, Therion. По музыке сложно сказать кто лучше, все профи высочайшего класса, по красоте, харизме, сексуальности, энергетике Шарон Ден Адель, Тарья Турунен, Симона Симонс, Анетт Ольхон, Флор Янсен, у отцов основателей — Therion — хиты не хуже, но вот женщин таких ярких в составе нет не не было. Да здравствует красота и любовь, сексуальность, гармония, среди общего ужаса и мрака