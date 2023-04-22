Lustre
22.04.2023

Эмбиент-блэк на минималках: новинка LUSTRE «Reverence»

Новинки и новости

LUSTRE — один из многочисленных проектов 36-летнего мультиинструменталиста из Швеции Henrik Sunding, называющего себя Nachtzeit. В апреле парень издал очередной EP под названием «Reverence» — а по сути, один трек на 20 минут, под который можно заварить крепкого чаю, потискать кота, завернуться в плед, выключить огни, смотреть вдохновенно и вдумчиво в окно на то чем занимаются соседи мерцание звезд. Заодно пытаясь понять, в каком именно месте этой эмбиентально-атмосферно-размеренной темы нахрипели HARAKIRI FOR THE SKY.

Необязательный, но вдохновенный мини-релиз, созданный с мастерством и со вкусом, месмеризующий, меланхолический и одновременно умиротворяющий контрастом мягких фоновых клавиш и негромкого тролльего скрима — идеальная фоновая музыка под чай, кота и вечерний тупняк.

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2 комментария

  • коллапес написал(а):

    удивительное рядом
    я тоже пишу двадцатиминутные эмби-блэки(в своем роде)…
    http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Юрий написал(а):

    Минут семь не хватило для того что бы я уснул при прослушивании ….

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