Эмбиент-блэк на минималках: новинка LUSTRE «Reverence»Новинки и новости
LUSTRE — один из многочисленных проектов 36-летнего мультиинструменталиста из Швеции Henrik Sunding, называющего себя Nachtzeit. В апреле парень издал очередной EP под названием «Reverence» — а по сути, один трек на 20 минут, под который можно заварить крепкого чаю, потискать кота, завернуться в плед, выключить огни, смотреть вдохновенно и вдумчиво в окно на
то чем занимаются соседи мерцание звезд. Заодно пытаясь понять, в каком именно месте этой эмбиентально-атмосферно-размеренной темы нахрипели HARAKIRI FOR THE SKY.
Необязательный, но вдохновенный мини-релиз, созданный с мастерством и со вкусом, месмеризующий, меланхолический и одновременно умиротворяющий контрастом мягких фоновых клавиш и негромкого тролльего скрима — идеальная фоновая музыка под чай, кота и вечерний тупняк.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 142
2 комментария
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Комментарии
Юрий:
Минут семь не хватило для того что бы я уснул при прослушивании ….…
коллапес:
удивительное рядом
я тоже пишу двадцатиминутные эмби-блэки(в своем роде)…
…
Денис:
Блеки молодец, он обещал тур к 40 летию группы и он сделал его. А здоровье не купишь порой и за миллионы. Медицина совсем не всесильна. Здоровья Блеки , ты отличный вок…
Polaris:
Не знаю. Сдаётся мне, их кредитами замучали. Кому в здравом уме придёт в голову выступать с такими проблемами? Успешная рок-звезда говорите? Слабо верится. «The Matrix has yo…
Орг:
Тут все более чем очевидно, он из тех старперов, которые считают( и в некоторых случаях небезосновательно)…
DeKo:
О,совсем внезапно.Я видимо пропустил эту новость.
Анастасия,спасибо !
Дебютник их даже каким-то чудесным образом имеется в коллекции.Коллектив заслуживает вниман…
hiCliff:
Стоит отметить, что несмотря ни на что он продолжает находиться в весьма неплохой вокальной форме.…
DimaCar:
Некоторые люди просто помешаны на работе и жизнь свою не мыслят без постоянной деятельности. Могу догадаться, что и здесь — такой же случай.…
Anastasiya:
Уася написал(а):
на кипелова с чайфом тоже обзоры будут?
У меня нет причин подозревать АРКОНУ в каком-либо ватанстве.…
Уася:
ratfred:
Чорны написал(а):
И Клуб глухих. И Крабатор. И Эксгуматор. И Грейт Сорроу.
Бля, меня оттуда в опорняк забрали, веселая ночка была )))…
Dead:
Ну ептвою, человек просто сказал, что он по мужикам, и от этого все на него накинулись. Его музыка как-то изменилась с того момента? Он пошел ебашить суровый блэк про …
D:
удивительное рядом
я тоже пишу двадцатиминутные эмби-блэки(в своем роде)…
Минут семь не хватило для того что бы я уснул при прослушивании ….