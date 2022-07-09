Eluveitie
09.07.2022

ELUVEITIE о новой вещи «Aidus»: «Мы больше не паган-метал группа»

Новинки и новости

ELUVEITIE показали новое лирик-видео «Aidus» (параллельно, увы, сопроводив из группы прощальным словом мастерицу харди-гарди Michalina Malisz, которая решила заниматься музыкой в более спокойной, лишенной многомесячных турне обстановке), и это просто праздник какой-то!

Chrigel Glanzmann: «Несомненно, одна из самых жестких вещей в истории ELUVEITIE. Логическое продолжение нашего духовного путешествия с Ategnatos.

Мы больше не являемся «celtic metal» группой, то есть группой, поющей об истории кельтов. Мы — сами Кельты, исполняющие музыку, рожденную сердцем. Также мы больше не «pagan metal» группа. Мы сами — язычники, исполняющие музыку, рожденную сердцем. Рассекающие отточенным скальпелем древности принципы современного общества. Наверное, только так я могу описать новый сингл. Живите с этим!»

Жесткая, прекрасная, искрометно-динамичная, многослойная, непростая, однако ж моментом запоминающаяся вещь. Хорошо!

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4 комментария

  • СиРОЖА написал(а):

    Они вроде эту тему на хеллфесте исполняли

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  • Merzbow написал(а):

    А правда, что вокалист шапочку носит, потому что имеет проплешину)?
    По теме — совсем никак. Потеряли уникальность, а может просто приелись. Ven был хорош. Потом всё хуже и хуже.

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  • Писюн с глазами написал(а):

    >А правда, что вокалист шапочку носит, потому что имеет проплешину)?
    Эту фишку забронировал Клаус Майне.

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  • atr написал(а):

    Merzbow написал(а):
    А правда, что вокалист шапочку носит, потому что имеет проплешину)?
    так есть же фотки в гугле, там уже не проплешина даже.

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