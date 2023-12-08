Экзотический метал. «Японский хоррор фолк» от RYUJIN

Экзотический метал. «Японский хоррор фолк» от RYUJINНовинки и новости
Давно не было коллективов из Азии и Африки, поэтому вот вам новинка: японская группа RYUJIN, которая с 2011 года играла мелодэз под названием GIZE, успев под данной маркой выпустить четыре лонгплея, а в 2023-м переименовалась в RYUJIN, подписалась на Napalm Records и замутила хэви-мелодик-метал эклектику, которая будет оформлена в лонгплей в начале января. «Будто Рюдзин, морской бог-дракон, музыка команды извивается и движется плавно, смешивая традиционные звуковые палитры с пауэр- и дэз-метал виртуозностью!».
Согласно пресс-релизу (а также нескольким уже показанным трекам), на альбоме происходит много чего: от аутентичных японских инструментов до участия виолончелиста филармонического оркестра и вокалов вездесущего Matthew Heafy из TRIVIUM (который также приложил лапку к продакшну, и японский бог его дери, если ТРИВИУМ при прослушивании не вспомнится добрым японским
матом словом).
Сегодня у RYUJIN вышло видео на песню «Gekokujo» — которую лидер группы Ryoji Shinomoto охарактеризовал как «хоррор-фолк».
А вот еще парочка синглов, опубликованных ранее. По мне — заполированный масс-продукт, но фоново, в машине, в наушниках в походе по продуктовым вполне можно послушать. Сделано очень прилично.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 9
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