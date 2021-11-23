Экзотический метал: смотрим клип индийской группы BLOODYWOOD

Экзотический метал: смотрим клип индийской группы BLOODYWOODБлог
Индия — здоровенная страна, однако метал-групп в ней, наверное, меньше, чем в Беларуси. И тем более не многим удается привлечь международное внимание. BLOODYWOOD из Нью-Дели пошли по пути сетевой популярности: гитарист-основатель коллектива Karan Katiyar записывал забавные кавера на ютубе, набирал подписчиков — а потом постепенно дослужился до сета на Wacken Open Air и пришел к созданию чего-то более-менее оригинального.
Более-менее — потому что в грув/ню-рэп-метале, представленном в новом треке «Gaddaar», вы наверняка ощутите множество характерных влияний. Да и симпатичное название евротура команды «Raj Against the Machine Tour» тоже кое о чем говорит. Тем не менее, парни довольно искусно вплетают в адреналиновую ритмичную метал-канву традиционные индийские инструменты — и прям кажется, что еще полминуты, и вместо агрессивных прыжков развернутся танцы в формате болливудского кинематографа.
Полноформатный альбом Rakshak, в который войдет эта тема, появится в феврале — и, как видно по тексту, мужики пришли не шутить шутки, а исправлять несовершенства планеты. «Речь в песне идет о разделении политики и религии — так что любой человек, вне зависимости от того, во что он верит и кого боготворит, сможет рассчитывать на одинаковое отношение со стороны государства».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 131
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