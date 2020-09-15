15.09.2020

Экзотический метал: пропавшие DISTRICT UNKNOWN и анонимусы ALMACH из Афганистана

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Афганистан — из тех благословенных Аллахом и прочими мифическими существами стран, где, выделяясь, можно немифически умереть. Просто, к примеру, играя тяжелую музыку. Так что метал там в подполье.

Единственная группа из Афганистана, привлекавшая когда-либо внимание мировой общественности, — DISTRICT UNKNOWN. За время существования она выпустила лонгплей Anatomy Of A 24 Hour Lifetime (2014) и сингл 64 (2016), однако принесла парням славу не дискография (довольно, к слову, посредственная), а трудная и рисковая история продвижения того, что продвигать в стране запрещено.

«Может, здесь и в самом деле все плохо. Может быть, все здесь поломано, проклято и оставлено, — говорил один из музыкантов. — Но это все-таки моя страна. Ей я принадлежу… И если мы перестанем выражать свои мысли, заниматься творчеством, быть собою, то просто умрем».

Так, стараниями энтузиастов в Афганистане была создана школа рока; несколько раз прошел фест Sound Central Festival. О DISTRICT UNKNOWN написали BBC, CBS, «Rolling Stone» и т.д.; в 2018 году вышел фильм «RocKabul».

Однако к 2019-му что-то пошло не так. Фестивали закончились, группа DISTRICT UNKNOWN мистическим образом прекратила существование и удалилась из соцсетей — а гитаристы-вокалисты были позже обнаружены в пост-метал дуэте AFREET, место дислокации которого значится на метал-архивах как «international»: США и Великобритания.

В Афганистане же удалось обнаружить лишь одну активную группу — да и то анонимную. Называется она ALMACH; состав неизвестен; местоположение — предположительно — Кабул.

В июне под этим именем был выпущен полноформатник Battle Of Tours, посвященный битве при Туре (она же битва при Пуатье, она же «Битва когороты шахидов»). Про сражение, случившееся в 732-м, говорят так: «Эта битва остановила ход истории, которая стала поворачиваться в пользу ислама, сохранив Европу той, какой мы ее знаем поныне. Если бы христианский мир потерпел поражение, мусульманские армии дошли бы до Парижа, и в центре Европы появились бы халифаты».

В общем, тематика как бы намекает: признаваться в авторстве музыканты не станут (во всяком случае, не оказавшись для начала в том же Париже). А слушать релиз вполне себе можно: этакий размашистый атмосферик метал, чуть приблэкованный, максимально одухотворенный и — соответственно тематике — эпичный. Оцените.

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