07.01.2021

Экзотический метал: MEPHISTO. «Пионеры кубинского блэка покажут себя миру!»

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Метал-групп на Кубе не то чтобы много, но десятков с пяток, наверное, наберется. А одна из них, MEPHISTO, играющая аж с 1997 года и являющаяся местной легендой, подписала контракт с итальянским андеграундным лейблом WormHoleDeath, который, убеждены мужики, вскоре позволит предъявить удивленному миру новый альбом Pentafixion.

В дискографии коллектива он будет всего вторым лонгплеем: несмотря на старт в 90-х, кубинцы выпускали в основном демо-ленты, и только в 2016-м выдали на мексиканском Concreto Records дебютник Reborn From Ashes. Работа то примечательная и любопытная: во-первых, MEPHISTO действительно являются первой экстрим-группой острова (позиционируют себя как блэк, но я б не была так уверена). Во-вторых, в записи принимал участие Симфонический оркестр южной Кубы, и звучит это, несмотря на не сильно ровную запись, весьма интересно.

Pentafixion же, как нам обещают, будет еще лучше: над ним MEPHISTO работали целых два года и, как говорит пресс-релиз, «будут счастливы предоставленной WormHoleDeath возможности показать мировой сцене свой особенный стиль кубинского блэка». Ну а пока новинок нет, посмотрите, как ветераны играли пять лет назад.

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2 комментария

  • Ігор написал(а):

    По-моему,местами тут больше death metal,нежели black.И вообще-работа средненькая,на одном происхождении группы не выехать.

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  • Ветошь написал(а):

    По стилю похоже на шведский дэз, но не забываем: на Кубе почти нет интернета, им негде узнать. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif но удачи ребятам — если с 90-х кто-то о них кто-то ещё услышит, это неплохо, ведь они ж стараются!

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