Экзотический метал: исламская блэкушная группа MULLA из Ирака

Эта группа с неизвестным составом в 2020 году успела издать полноформатник مَوْلَى, миник هل تحتاج إلى и — вот совсем недавно — сингл الرمال تقبلك. Про лирическую составляющую сказать что-то сложно: гугл-переводчик выдает то мизантропические созерцания залитой холодными лунами восточной природы, то прославления Аллаха… что для блэкеров, согласитесь, довольно-таки необычно. Даже если они из Ирака.

В битой войнами и враждой беспокойной мусульманской стране экстремальных команд наберется, наверно, с десяток. Часть из них предусмотрительно валит инструменталы. Часть — чернушники — нагнетают мрак шумерскими заклинаниями и ислам осторожно не любят. Ну а вот MULLA выделяется — хотя, конечно, сомневаюсь, что даже при религиозной лояльности их кто-то зовет на праздники города.

Несмотря на неоднозначную обложку альбома (см.выше; сам релиз без проблем найдете на bandcamp), музыканты вроде бы не из боевиков — хотя это, конечно, не точно. Но дело не том.

Кто бы и о чем они ни были, MULLA валят отменный блэк-метал: сухой, осыпанный нойзовым песком, грубый и плотный, закольцованно-гипнотичный, с пронзительными изматывающими ранненорвежскими тремоло и мистическим восточным ореолом, аутентично обволакивающим первобытную жужжащую ярость. Неожиданная находка. Внезапная.

Будем наблюдать за экзотичными демонами.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://mulla.bandcamp.com/album/--3" >الرمال تقبلك by Mulla</a>

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://mulla.bandcamp.com/album/--2" >هل تحتاج إلى by Mulla</a>

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