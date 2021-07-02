Экзотический метал: иранский антивоенный блэк от AKVAN

Не особенно часто сталкиваешься с метал-музыкой из Ирана, но внезапно попался свежий миник City Of Blood one-man проекта اكوان (или AKVAN) из Тегерана, и… оказался более чем неплохим. Атмосферно-яростный, аккуратно аранжированный блэк-метал с проступающей национальной канвой в музыке — и суровой социально-политической-антимилитаристской повесткой в текстах.

«22 сентября 1980 года иракская армия под командованием Саддама Хусейна, а также при поддержке и поставках вооружения со стороны западных и арабских стран, напала на Иран, ослабленный экономически и лишенный армейской силы в результате событий Исламской революции 1979 года.

Развернув жестокую кампанию насилия и террора, незаконно применяя химическое оружие против мирного населения, диктатор намеревался одержать быструю победу над соседом, обладающим богатыми запасами нефти, и таким образом осуществить свою националистическую фантазию: стать главной силой в Персидском заливе.

Однако, несмотря на обременительные экономические санкции, недостаток военного вооружения и солдат; несмотря на то, что против иранского народа сплотились мощные силы, он не сломался и отвоевал свою землю кровью, не уступив Хусейну ни сантиметра.

Этот альбом посвящен мириадам иранских солдат (многие из которых были юными добровольцами) и гражданским людям, которые погибли в течение восьмилетней войны, а также бессчетным жертвам курдского «анфальского» геноцида. Покойтесь с миром — и оставайтесь навечно свободными!»

Последняя вещь релиза, «Halabja», посвященная страшным событиям в марте 1988 года, кстати, начинается со слов «come and see» — так, автор создает неслучайную аллюзию к фильму Элема Климова. Но, наверное, в нашем случае скорее «сиди и слушай».

В общем, кого заинтересует, группа существует с 2015 года (ее основатель родился в США, однако вернулся на родину предков и продвигает свою музыку там), в 2017 году был выпущен единственный лонгплей Forgotten Glory, а также несколько мини-альбомов.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://akvan.bandcamp.com/album/city-of-blood-3" >City of Blood /خونین شهر by اکوان (Akvan)</a>

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