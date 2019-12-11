Экзотический метал: группа VALE OF AMONITION из Уганды

Продолжаем знакомиться с метал-командами из африканских стран, кои среднему европейцу знакомы разве только названиями и новостными заметками о повставших повстанцах. Сегодня в эфире Уганда и дуэт VALE OF AMONITION. Он существует уже 10 лет, известен не только на африканской, но и международной сцене, носит титул «Best African Act» разнообразных номинаций — причем не только потому, что конкурентов немного.

Стартовал проект в Кампале в 2009 году и, по словам самих музыкантов, взял курс на «bluesy heavy metal», позднее, под влияниями любимых BLACK SABBATH и MERCYFUL FATE, утяжелившись и углубившись в пучины эпик-дума, прогрессивно-психоделичного хэви с оккультным уклоном.

«Десять лет назад началась история VALE OF AMONITION, — рефлексирует группа, — и главной нашей идеей было: творить. Мы не останавливаемся в творческом порыве поныне, не ограничивая себя стилистическими рамками и не стараясь втиснуться в какие-либо категории. Только сейчас мы начали по-настоящему понимать, на что мы способны…»

«Только сейчас» — надо думать, в 2019-м, по факту выхода мини-альбома Ancient, Evil & African, как никогда экспериментального, непростого для восприятия (сравните, кто заинтересуется, с гладко-думовым полноформатником 2017-го Those Of Tartarean Ancestry), в кровавых отблесках трайбл-костров, под взглядами темных, древних духов обожженной земли. Есть в этом что-то истинно уникальное, зацените.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://valeofamonition.bandcamp.com/album/ancient-evil-african" >Ancient, Evil & African by Vale Of Amonition</a>