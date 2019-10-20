Экзотический метал: группа NISHAIAR из Эфиопии

Если верить метал-архивам, это единственная метал-группа из Федеративной Демократической Республики Эфиопия, из города Гондэра (почти Гондор, да, и, судя по фото, удивительно живописное место). NISHAIAR собрались в 2016 году и играют актуальный самобытный пост-блэк/эмбиент/пост-рок с колдовским шаманским национальным колоритом.

Инфы про них почти нет, известно только, что с 2017 года коллектив, в состав которого входят личности с никами Explorer of the Abyss (басист), Arcturian Night (дрммер), Lord of Zenadadz (гитарист-вокалист) и Lycus Aeternam (клавишник-вокалист), выпустил три полноформатных альбома, послушать которые можно на BandCamp. Есть и видеоклип: на титульную вещь последнего релиза Igewanda. Смотрите. Красиво.