Экзотический метал: азиатский паган-блэк и революционные «шахиды» из Киргизии

Киргизия стала основным поставщиком новостей на сегодняшний день, поэтому постоянная рубрика «Экзотический метал» отправляется сегодня туда. В стране (или, скорей, концентрированно, в Бишкеке) достаточно активен хардкор-дэзкор андеграунд: MY WORLD INSIDE, FAZA, SHAHID регулярно устраивают концерты и приглашают экстрим-гостей по обмену из Сибири. Попались на глаза также жесткие трэшеры TURBOTHRASH, весьма недурственный блэк-дэз с примесью дичи и шаманизма KASHGAR, заводной прогрессив-метал коллектив MY OWN SHIVA. В общем, неплохо для страны, в которой рулит ислам. Хотя самая известная команда из Киргизии, DARKESTRAH, уже имеет прописку немецкую.

Издаются DARKESTRAH на Osmose Productions (ранее — No Colours Records); с конца 90-х в архиве у них шесть полноформатных альбомов, и если кому интересно, как звучит азиатский мелодик паган-блэк с национальными инструментами и горловым пением, то пожалуйста: ставьте любой релиз DARKESTRAH, и… вероятно, захочется поставить еще. Благо, альбомы у них достаточно разнообразны (привожу вашему вниманию последний, Turan 2016 года, хотя полноценного представления о творчестве группы он один не дает).

Turan by Darkestrah

И вторые ребята, без которых редко обходится суровая металкорная вечеринка в Бишкеке: группа SHAHID, характеризующая себя как «депрессивный рок из среднеазиатского гетто» (на деле — придэзованный хардкор) и спевшая о революции и об уличной ненависти раньше, чем та началась.

Зарево пожарищ центра видно даже и с окраин,

Те, кто были мягче воска, резко стали крепче стали!

Похуй на политику! Политику петля в подарок

Сами заберём всё то, что нашим быть должно по праву! Верю и надеюсь, этот час наступит точно!

Нерв, что на переделе, лопнет днём, а может ночью.

Тысячи и сотни, и десятки миллионов

Головы поднимут, скинут цепи и оковы!

Запылают улицы огнями революций,

Бунтов, мятежей, погромов и рабочих путчей!

Тот, кто был никем — тот станет всем, я в это верю!

Правда и упорство разворачивает реки!

У группы пока один альбом, вышедший в 2017-м Откровение с темами вроде «Улыбка под Балаклавой», «Скотобойня», «Гимн рабов» — и, в общем, саундтрек к текущим событиям дальше можно и не искать.

Такого хардкора

Не видела эта дыра.

Валькирии ждут огня

Напалм под Вагнера! Скрипучий табурет, петля…

Тащи бытовухи крест.

Армагеддона не будет —

Ад уже здесь. «Ячейка общества»

