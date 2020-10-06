Экзотический метал: азиатский паган-блэк и революционные «шахиды» из Киргизии

Экзотический метал: азиатский паган-блэк и революционные «шахиды» из КиргизииБлог
Киргизия стала основным поставщиком новостей на сегодняшний день, поэтому постоянная рубрика «Экзотический метал» отправляется сегодня туда. В стране (или, скорей, концентрированно, в Бишкеке) достаточно активен хардкор-дэзкор андеграунд: MY WORLD INSIDE, FAZA, SHAHID регулярно устраивают концерты и приглашают экстрим-гостей по обмену из Сибири. Попались на глаза также жесткие трэшеры TURBOTHRASH, весьма недурственный блэк-дэз с примесью дичи и шаманизма KASHGAR, заводной прогрессив-метал коллектив MY OWN SHIVA. В общем, неплохо для страны, в которой рулит ислам. Хотя самая известная команда из Киргизии, DARKESTRAH, уже имеет прописку немецкую.
Издаются DARKESTRAH на Osmose Productions (ранее — No Colours Records); с конца 90-х в архиве у них шесть полноформатных альбомов, и если кому интересно, как звучит азиатский мелодик паган-блэк с национальными инструментами и горловым пением, то пожалуйста: ставьте любой релиз DARKESTRAH, и… вероятно, захочется поставить еще. Благо, альбомы у них достаточно разнообразны (привожу вашему вниманию последний, Turan 2016 года, хотя полноценного представления о творчестве группы он один не дает).
И вторые ребята, без которых редко обходится суровая металкорная вечеринка в Бишкеке: группа SHAHID, характеризующая себя как «депрессивный рок из среднеазиатского гетто» (на деле — придэзованный хардкор) и спевшая о революции и об уличной ненависти раньше, чем та началась.
Зарево пожарищ центра видно даже и с окраин,
Те, кто были мягче воска, резко стали крепче стали!
Похуй на политику! Политику петля в подарок
Сами заберём всё то, что нашим быть должно по праву!
Верю и надеюсь, этот час наступит точно!
Нерв, что на переделе, лопнет днём, а может ночью.
Тысячи и сотни, и десятки миллионов
Головы поднимут, скинут цепи и оковы!
Запылают улицы огнями революций,
Бунтов, мятежей, погромов и рабочих путчей!
Тот, кто был никем — тот станет всем, я в это верю!
Правда и упорство разворачивает реки!
У группы пока один альбом, вышедший в 2017-м Откровение с темами вроде «Улыбка под Балаклавой», «Скотобойня», «Гимн рабов» — и, в общем, саундтрек к текущим событиям дальше можно и не искать.
Такого хардкора
Не видела эта дыра.
Валькирии ждут огня
Напалм под Вагнера!
Скрипучий табурет, петля…
Тащи бытовухи крест.
Армагеддона не будет —
Ад уже здесь.
«Ячейка общества»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 119
Читайте также:
- Экзотический метал: пропавшие DISTRICT UNKNOWN и анонимусы ALMACH из Афганистана
- Экзотический метал: исламская блэкушная группа MULLA из Ирака
- Видео недели: нигерийская свадьба сходит с ума под SYSTEM OF A DOWN
- Метал в хиджабе: женское индонезийское трио VOICE OF BACEPROT
- Хит сезона: группа SHEPHERDS REIGN из Полинезии
- Экзотический метал: группа VALE OF AMONITION из Уганды
- В Саудовской Аравии прошел первый метал-концерт
- Экзотический метал: группа NISHAIAR из Эфиопии
- True Black metal из Южной Африки, часть два. Как выглядят женщины-металистки Ботсваны
- Как живут и выглядят кубинские металисты. Рок-клуб в Гаване под патронажем правительства
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Экзотический метал: азиатский паган-блэк и революционные «шахиды» из Киргизии
-
Tommy Lee празднует год трезвости: «До этого я выпивал по 2 галлона водки в день». Что???
-
Не для фанатов THE DILLINGER ESCAPE PLAN. Greg Puciato выпустил сольный альбом
-
Lesley Knife (GODS TOWER) об аресте: «Я не играю на гитаре с 93-го, меня засмеют, когда прочитают, в этом протоколе нет ни слова правды!»
-
Звоночек: начались отмены крупных весенних метал-концертов
-
Ахтунг! Неверная информация
-
Marilyn Manson об альбоме «We Are Chaos»: «Я говорил себе: постарайся сделать вид, что ты не животное»
-
STEEL PANTHER готовы написать про тебя песню за $7500
-
ANATHEMA ушли в бессрочный отпуск: «Настало время выбирать иные жизненные дороги»
-
10 лучших блэк-метал альбомов на все времена по версии группы WIEGEDOOD
Первая группа попадалась где-то, да, хорошо. Хоть и не прорыв, конечно, по сути гладенький блэк, но есть что-то этакое.