06.10.2020

Экзотический метал: азиатский паган-блэк и революционные «шахиды» из Киргизии

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Киргизия стала основным поставщиком новостей на сегодняшний день, поэтому постоянная рубрика «Экзотический метал» отправляется сегодня туда. В стране (или, скорей, концентрированно, в Бишкеке) достаточно активен хардкор-дэзкор андеграунд: MY WORLD INSIDE, FAZA, SHAHID регулярно устраивают концерты и приглашают экстрим-гостей по обмену из Сибири. Попались на глаза также жесткие трэшеры TURBOTHRASH, весьма недурственный блэк-дэз с примесью дичи и шаманизма KASHGAR, заводной прогрессив-метал коллектив MY OWN SHIVA. В общем, неплохо для страны, в которой рулит ислам. Хотя самая известная команда из Киргизии, DARKESTRAH, уже имеет прописку немецкую.

Издаются DARKESTRAH на Osmose Productions (ранее — No Colours Records); с конца 90-х в архиве у них шесть полноформатных альбомов, и если кому интересно, как звучит азиатский мелодик паган-блэк с национальными инструментами и горловым пением, то пожалуйста: ставьте любой релиз DARKESTRAH, и… вероятно, захочется поставить еще. Благо, альбомы у них достаточно разнообразны (привожу вашему вниманию последний, Turan 2016 года, хотя полноценного представления о творчестве группы он один не дает).

SHAHID

И вторые ребята, без которых редко обходится суровая металкорная вечеринка в Бишкеке: группа SHAHID, характеризующая себя как «депрессивный рок из среднеазиатского гетто» (на деле — придэзованный хардкор) и спевшая о революции и об уличной ненависти раньше, чем та началась.

Зарево пожарищ центра видно даже и с окраин,
Те, кто были мягче воска, резко стали крепче стали!
Похуй на политику! Политику петля в подарок
Сами заберём всё то, что нашим быть должно по праву!

Верю и надеюсь, этот час наступит точно!
Нерв, что на переделе, лопнет днём, а может ночью.
Тысячи и сотни, и десятки миллионов
Головы поднимут, скинут цепи и оковы!
Запылают улицы огнями революций,
Бунтов, мятежей, погромов и рабочих путчей!
Тот, кто был никем — тот станет всем, я в это верю!
Правда и упорство разворачивает реки!

У группы пока один альбом, вышедший в 2017-м Откровение с темами вроде «Улыбка под Балаклавой», «Скотобойня», «Гимн рабов» — и, в общем, саундтрек к текущим событиям дальше можно и не искать.

Такого хардкора
Не видела эта дыра.
Валькирии ждут огня
Напалм под Вагнера!

Скрипучий табурет, петля…
Тащи бытовухи крест.
Армагеддона не будет —
Ад уже здесь.

«Ячейка общества»

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1 comment

  • Sonne написал(а):

    Первая группа попадалась где-то, да, хорошо. Хоть и не прорыв, конечно, по сути гладенький блэк, но есть что-то этакое.

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