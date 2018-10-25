Экс-гитарист(ка) ABSU: «В корне раскола команды лежит дикая трансфобия со стороны остальных музыкантов»

Еще одна трансгендерная история, на этот раз с невеселым концом. Гитарист ABSU Matthew Moore, игравший под ником Vis Crom с 2009 по 2018 год, внезапно превратился в женщину по имени Мелисса. Что было встречено коллегами не только без радости, но и, по сути, закончилось увольнением. «В корне раскола команды лежит дикая трансфобия со стороны остальных музыкантов. Группа распалась на куски, и я в шоке от этого; не знаю, как к этому относиться, — написала Мелисса, также играющая в RUMPELSTILTSKIN GRINDER и XXX MANIAK. — А все потому, что я транс. RUMPELSTILTSKIN GRINDER, например, отнеслись к этому с пониманием!»

Также Мелисса, совсем недавно публично признавшаяся в своей трансгендерности, активно выступает с политическими речами, призывая, в частности, голосовать против республиканцев на выборах в Сенат 6 ноября. «Эти говнюки возглавляют инквизицию против трансгендерных людей, — написала она. — Я ненавижу политику, но я в совершенном отчаянии от происходящего. То что они делают, уже выходит за рамки политических актов; это попытка уничтожения. На нас нападают физически, нам не дают обновить паспорт, чтобы убежать от этого беспредела. Так давайте же сплотимся. Sex, Drinks and Metal for life!!! 666»