Эффектная метал-тетка: Slymenstra Hymen из GWAR отмечает 51-й день рождения

Вообще, эту дивную женщину зовут Danielle Stampe, она занимается бизнесом и дизайном интерьеров. Но то в цивильной жизни. В сценической же она известна как Slymenstra Hymen, экс-вокалистка GWAR, танцовщица с огнем, укротительница электричества, суровая мощная баба с шипастыми сиськами. Причем персонаж продолжает жить и после GWAR: в собственном «Girly Freak Show», в цирковых представлениях и хэллоуиновских постановках. Ибо разве должна пропадать такая краса?

«В 90-х на сцене с GWAR возникало чувство, будто в меня вселяется какая-то зловещая богиня, — вспоминает Danielle, — я вживалась в свою роль на сто процентов. Я готова была прыгать по стенам, настолько всепроникающ и силен был этот дух. Он взрывался, словно вулкан, глубоко внутри и рвался с силой наружу. Опыт, в общем, был практически религиозного характера».

Кстати, используя в своих фаер-шоу технику непрерывного дыхания, которую применяют при игре на духовых инструментах, Slymenstra в свое время дважды попадала в Книгу рекордов Гиннесса: по продолжительности «огнедыхания» и интенсивности пламени. «Ты вдыхаешь воздух носом и одновременно быстро выталкиваешь его из ротовой полости, — поясняет горячая метал-тетка, — что позволяет обеспечивать постоянный поток воздуха. Я называю это «дыханием Дракона», которое рвется тройным языком пламени и выглядит, как ядерный взрыв».

И еще один рекорд. На этот раз по части покорения электричества. Через свое тело Danielle, позиционировавшая себя уже как «Miss Electra», пропускала мощный разряд и, словно человек-электрошокер, «генерировала» из пальцев молнии до шести метров длиной. И, кстати, периодически выступает по сей день.

В общем… как не пожелать такому человеку здоровья и долгих лет?