Две песни с будущего альбома KATLA как «любовный» ответ SÓLSTAFIR

Помните, как из SÓLSTAFIR уходил дредастый барабанщик Einar Eldur Thorberg Guðmundsson? Или, точнее, его уходили. История там, в общем, была мутная, неприятная, как и многие семейные расставания на этой планете. Тем не менее… и они могут быть продуктивны: так, теперь вместо одной крутой-исландской-группы мы обрели сразу две. SÓLSTAFIR и KATLA. Первые, помним, отстрелялись весной; а вторые готовят «ответочку» осенью!

В ключевом составе KATLA два человека: драммер (и по совместительству дизайнер/артдиректор) Guðmundur Óli Pálmason, а также мульти-инструменталист/вокалист Einar Thorberg Guðmundsson, (мало)известный по участию в FORTÍÐ и POTENTIAM. Выходящий в конце октября дебютник будет называться Móðurástin («материнская любовь» в переводе с исландского), и посвящен он, согласно традициям того ж «солстафира», любимой Исландии, во всей ее обжигающе-контрастной экзотичной красе.