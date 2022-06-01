Два видео к началу лета: брутально-дурацкий грайнд-клип BRUTAL SPHINCTER и серкл-пит в бассейне

Два видео к началу лета: брутально-дурацкий грайнд-клип BRUTAL SPHINCTER и серкл-пит в бассейнеБлог
Начинается лето, и хотя точно не известно, какая погода у вас за окном (у меня бодрящие +34, например), есть парочка видео, которые сделают первый июньский день еще горячее.
Во-первых, неплохая бельгийская грайнд-формация BRUTAL SPHINCTER показала занимательный клип «The Art Of Squirting», в котором количество писечно-жопного юмора просто зашкаливает. Однако смотрится мило — плюс, несмотря на статус NSFW, вполне невинно, — а также напоминает, что неплохо бы переслушать дебютник группы Dirty Jazz Bondage Club 2015 года. (Впрочем, второй диск Analhu Akbar 2018-го тоже очень даже ничего.)
Gooey, gooey, gooey, gooey
gooey, gooey dreams
squirting is way more than
pee
Gooey, gooey, gooey, gooey
Gooey, gooey dreams
even if it comes with
queefs
Squealing in pleasure is the
ultimate goal you’ll achieve
Aim for the wall and
Make some modern art!
И если реализованные к клипе BRUTAL SPHINCTER фантазии применимы к любому времени года, недели и суток, то второе видео — совершенно летнее по сути и настроению. На небольшом фесте выходного дня, эксклюзивно устроенном группой BRING ME THE HORIZON в небольшой деревушке на Мальте, фэны устроили серкл-пит прямо в бассейне.
@facedownlondon #poolparty #bmthmalta #ohno ♬ Shadow Moses — Bring Me The Horizon
@facedownlondon #BMTH in #Malta kicking off nicely! Filmed by @user7856682963177 @Kyra🖤 @🖤 Katie Pepper 🖤 #mosh #circlepit ♬ original sound — FaceDownLondon
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 250
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