Два видео к началу лета: брутально-дурацкий грайнд-клип BRUTAL SPHINCTER и серкл-пит в бассейне

Начинается лето, и хотя точно не известно, какая погода у вас за окном (у меня бодрящие +34, например), есть парочка видео, которые сделают первый июньский день еще горячее.

Во-первых, неплохая бельгийская грайнд-формация BRUTAL SPHINCTER показала занимательный клип «The Art Of Squirting», в котором количество писечно-жопного юмора просто зашкаливает. Однако смотрится мило — плюс, несмотря на статус NSFW, вполне невинно, — а также напоминает, что неплохо бы переслушать дебютник группы Dirty Jazz Bondage Club 2015 года. (Впрочем, второй диск Analhu Akbar 2018-го тоже очень даже ничего.)

Gooey, gooey, gooey, gooey

gooey, gooey dreams

squirting is way more than

pee

Gooey, gooey, gooey, gooey

Gooey, gooey dreams

even if it comes with

queefs

Squealing in pleasure is the

ultimate goal you’ll achieve

Aim for the wall and

Make some modern art!